Warriors sezona galibiyetle başladı
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Warriors sezona galibiyetle başladı

    Warriors sezona galibiyetle başladı

    NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors, sahasında 'ı 108-100 mağlup etti

    Amerikan 'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sezona galibiyetle başladı.

    Sahasında 'ı ağırlayan Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü maçta rakibini 108-100 yendi.

    Ev sahibi ekipte , 32 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 'ın 27 sayı attığı mücadelede, Klay Thompson 14 sayıyla oynadı.

    Konuk takımda ise 'un 27, Dennis Schröder'in 21 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

    Açılış günündeki diğer karşılaşmada ise , sahasında Philadelphia 76ers'ı 105-87 yendi.

    Celtics'te Jayson Tatum 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Marcus Morris 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

    Konuk takımda Joel Embiid 23 sayı, 10 ribaunt, Ben Simmons ise 19 sayı, 14 ribauntla mücadelede "double double" yapan diğer isimler oldu.

    Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta 1 dakika süre aldı.

    1. 17.10.2018 09:39
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