Warriors sezona galibiyetle başladı
NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 108-100 mağlup etti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sezona galibiyetle başladı.
Sahasında Oklahoma City Thunder'ı ağırlayan Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü maçta rakibini 108-100 yendi.
Ev sahibi ekipte Stephen Curry, 32 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Kevin Durant'ın 27 sayı attığı mücadelede, Klay Thompson 14 sayıyla oynadı.
Konuk takımda ise Paul George'un 27, Dennis Schröder'in 21 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.
Açılış günündeki diğer karşılaşmada ise Boston Celtics, sahasında Philadelphia 76ers'ı 105-87 yendi.
Celtics'te Jayson Tatum 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Marcus Morris 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
Konuk takımda Joel Embiid 23 sayı, 10 ribaunt, Ben Simmons ise 19 sayı, 14 ribauntla mücadelede "double double" yapan diğer isimler oldu.
Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta 1 dakika süre aldı.
- 17.10.2018 09:39
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 4
Yorum
şimal yıldızı müzmin sakatlar arasına katıldı...kendine bakmayan adamı gönderin ! Pereira bakın 34 yaşında geldiğinden beri belki bir kere sakatlık yaşadı
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"Terim Galatasaray’ın evladıdır."
Toplam 1
Yorum
aaa konu fener olunca neden sakinliğinizi muhafaza edemiyorsunuz,heyecan üst seviyede,ses tonu artmakta,elkol hareketleri yoğunlaşmakta,dimi ama
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"Yürüyüşü bile değişti!"
Toplam 1
Yorum
Enda İyi bir profesyonel, işine bakıyo yedek kalsa sorun etmiyo ve oynadıkça açıldı bu gerçek.
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