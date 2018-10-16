LeBron James'ten esprili 'koç' yorumu – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    'ten esprili 'koç' yorumu

    LeBron James'ten esprili 'koç' yorumu

    'ın yıldız basketbolcusu 'in, başantrenör 'dan sadece 5 yaş küçük olması ikili arasında espri konusu oldu. ABD'li basketbolcu, Walton'a nasıl hitap edeceğini bilmediği söyledi.

    Amerikan 'nde () 2018-19 sezonu heyecanı yarın sabaha karşı oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk maçı, ile Philadelphia 76ers arasında TSİ 03.00'te oynanacak. Ardından son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors ile , TSİ 05.30'da karşılaşacak.

    NBA Batı Konferansı takımlarından 'a 4 yıllık imza atan 33 yaşındaki 'in performansı da merakla beklenirken, başantrenörüyle ilgili detay da dış basına konu oldu.

    38 yaşındaki başantrenör 'dan 5 yaş küçük olmasıyla ilgili konuşan LeBron James, "Walton'a bir kaç kez sordum. 'Sana nasıl hitap etmem gerektiğini bilmem gerek' dedim. O'na hala nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum" şeklinde esprili ifadeler kullandı.

    LeBron James, bu esprili sözlerinin ardından, "Kariyerim boyunca her zaman hiyerarşiye saygı duydum. Luke Walton'a tabii ki "koç" şeklinde hitap edeceğim" diye konuştu.

    1. 16.10.2018 11:43
    2. Güncelleme: 16.10.2018 12:20
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