Banvit 2'de 2 yaptı – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Banvit 2'de 2 yaptı

    Banvit 2'de 2 yaptı

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Banvit, sahasında ağırladığı Fransız temsilcisi 'ı 29 sayı farkla 96-67 mağlup etti.

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Banvit, sahasında ağırladığı Fransız temsilcisi 'ı 29 sayı farkla 96-67 mağlup etti.

    Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Tarpey ve Thompson ile sayılar bulan , 4. dakikayı 7-4 önde geçti. Oliver, Perez ve Morgan üçlüsünün etkili oyunuyla skoru lehine çeviren Banvit, çeyreği 20-15 üstün kapattı.

    İkinci periyoda hızlı başlayan Bandırma temsilcisi, ve ile üst üste sayılar bularak farkı çift hanelere (28-17) çıkardı. Thompson, Clark ve Conger üçlüsüyle skora tutunmaya çalışan , rakibinin top kayıplarını hücumda iyi değerlendirdi ve 15. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 28-24. Kalan dakikalarda iki takım karşılık basketler bulurken, Banvit devreye 36-32 önde girdi.

    Üçüncü periyotta taraftar desteğini arkasına alan turuncu-beyazlılar, Oliver ve Bircevic ikilisinin etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakaladı ve farkı 13'e kadar (45-32) çıkardı. Oyun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, final periyoduna 67-47 önde gitti.

    Son periyotta açılan farkın rahatlığıyla rakibinin geri gelmesine izin vermeyen Banvit, karşılaşmadan 96-67 galip ayrıldı.

    Banvit'te 23 sayı üreten Morgan maçın en skorer ismi olurken, Le Mans'ta Hendrix 15 sayıyla oynadı.

    Salon: Banvit Kara Ali Acar

    Hakemler: Aleksandar Glisic (), Alexey Davydov (), Steve Bittner (Almanya)

    Banvit: Sedat Ali Karagülle, Perez 3, Thornton 10, İsmail Cem Ulusoy, Oliver 12, Ercan Osmani, Morgan 23, 12, Metehan Akyel, Bircevic 12, 14, Ragıp Atar 10

    Le Mans: Hendrix 15, Eito 3, Conger 14, Bigote 5, Tarpey 8, Cornelie 2, Yeguete 2, Thompson 13, Clark 5, Eyoum

    1. Periyot: 20-15

    Devre: 36-32

    3. Periyot: 67-47

    Beş faulle çıkan: 39.49 Cornelie (Le Mans)

    1. 16.10.2018 22:41
    2. Güncelleme: 17.10.2018 01:48
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