Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa'yı 84-76 yendi.

Bu sonuçla, sarı-kırmızılılar 2. galibiyetini alırken, konuk ekip ise 3. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle başlayan Galatasaray, Germani Brescia Leonessa karşısında 3. dakikayı 10-4 üstün geçti. Sarı-kırmızılılar, 4. dakikada farkı 10 sayıya (14-4) çıkarsa da konuk ekip, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 7. dakikada beraberliği yakaladı: 19-19. Çeyreğin sonlarında Can Korkmaz'la sayılar bulan Galatasaray, ilk periyodu 24-21 önde kapattı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayamayan Galatasaray, Germani Brescia Leonessa karşısında 12. dakikada 28-24 geriye düştü. Arka arkaya top kayıpları yapan rakibi karşısında Arapovic ve Göksenin Köksal'la sayılar bulan sarı-kırmızılılar, 15. dakikada yeniden öne geçti: 31-30. Hızlı hücumlardan peş peşe sayılar üreten İtalyan ekibi, 19. dakikaya 38-36 üstün girdi. Germani Brescia Leonessa, soyunma odasına da 44-40 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Germani Brescia Leonessa, 23. dakikada farkı 10 sayıya (52-42) kadar çıkardı. Savunmadaki sertliği çeyreğin ortasında artıran Galatasaray, Göksenin Köksal ve Can Korkmaz'la üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle 27. dakikada farkı 1'e indirdi: 56-57. Klobucar'ın serbest atışlardan kaydettiği sayılarla önce beraberliği (59-59) yakalayan sarı-kırmızılılar, Caner Erdeniz'in boyalı alandan bulduğu basketle 61-59 öne geçti. Konuk ekip, Allen'ın çeyreğin bitimine 1 saniye kala attığı üç sayılık basketle üçüncü periyodu 65-62 önde tamamladı.

Final periyoduna Arapovic'in basketiyle başlayan Galatasaray, Hayes'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 32. dakikada 67-65 öne geçti. Başa baş geçen karşılaşmada sarı-kırmızılılar, yapılan top kaybının ardından 35. dakikada tekrar geriye düştü: 67-70. Hayes'le boyalı alandan, Webster ve Harrison'la da dış atışlardan bulduğu isabetlerle tempoyu son bölümde artıran Galatasaray, 38. dakikaya 77-72 üstün girdi. Farkı 39. dakikada 10 sayıya çıkaran (84-74) sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı da 84-76 kazandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmanın son bölümlerini tribünden takip etti.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta sonu hayatını kaybeden FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.



ERTUĞRUL ERDOĞAN: "EN İYİ OYUNUMUZU SON ÇEYREKTE OYNADIK"

ULEB Avrupa Kupası'nda A Grubu 3. haftasında sahasında İtalyan ekibi Germani Brescia Leonessa'yı 84-76 yenen Galatasaray'da başantrenör Ertuğrul Erdoğan, ikinci yarı iyi oynayarak karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Son üç maçımızı talihsiz bir şekilde kaybetmiştik. İşin kötü yanı sürekli tekrarlayan hataları yaparak kaybediyoruz. İlk yarı çok top kaybettik. İkinci yarı iyiydik. Sadece 3 top kaybı yaptık. En iyi oyunumuzu son çeyrekte oynadık. Onları sadece 11 sayıda tuttuk. Takımımı tebrik ediyorum."

Genç bir takım olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Rakibimiz zaman zaman beş kısa oyuncuya döndü. Bizim için alışılmış bir şey değildi. Galibiyet için mutluyum. Zamana ihtiyacımız var. Kazanarak kredimizi artırmalıyız. Sonraki maçlarda umarım iyi performans sergileriz." diye konuştu.

DİANA: "KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Germani Brescia Leonessa Başantrenörü Andrea Diana, kritik hatalar yaparak maçı kaybettiklerini dile getirdi.

Şut tercihlerinde takım olarak hatalar yaptıklarını belirten Diana, "Maçta her topun, her pozisyonun çok büyük bir değeri var. Ancak bunun değerini bildiğimizi düşünmüyorum. Maçta 8 sayı öne geçtiğimiz bölümler oldu. Bu bölümden sonra her kritik topta hata yaptık. Takım olarak iyi hücum etmedik, birlikte kalamadık. Bu konuda üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

Her geçen gün daha iyiye gittiklerini aktaran İtalyan başantrenör, şunları kaydetti:

"Takımıma güveniyorum. İtalya Ligi'nden daha farklı bir yarışmada bulunuyoruz. Bunu anlamamız gerek. Burada hatalarınızı çok çabuk, çok sert cezalandıran takımlar var. Galatasaray bunlardan biriydi. Maçın ritmini son çeyrekte kaybettik. Ayrıca taraftarları da çok iyi atmosfer oluşturdu."



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

Galatasaray: Webster 10, Göksenin Köksal 21, Harrison 14, Hayes 12, Auguste 4, Arapovic 9, Can Korkmaz 6, Caner Erdeniz 2, Erolcan Çinko, Ayberk Olmaz, Klobucar 6

Germani Brescia Leonessa: Mika 2, Abass 17, Moss 7, Vitali 7, Hamilton 18, Laquintana, Allen 17, Ceron, Beverly 6, Zerini 2, Sacchetti

1. Periyot: 24-21

Devre: 40-44

3. Periyot: 62-65