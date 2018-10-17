Yeşil-siyahlı ekip, ligde ilk galibiyetini elde etti. Karadağ temsilcisi ise 2. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alandan sayılar bulan Buducnost Voli karşısında Oğuz Savaş'la pota altından basketler üreten Darüşşafaka Tekfen, 5. dakikayı 12-9 üstün geçti. Jackson'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 8. dakikada eşitliği (14-14) yakalayan konuk ekip, çeyreğin kalan bölümünde dış atışlardan bulduğu basketlerle 11-0'lık seri yakaladı ve ilk periyodu 25-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Darüşşafaka Tekfen, çeyreğin ilk 6,5 dakikasında rakibine sayı şansı vermedi ve Doğuş Özdemiroğlu'nun etkili oyunuyla 19-0'lık seri yakalayarak 17. dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 33-25. Yeşil-siyahlı ekibe 8-0'lık seriyle karşılık veren Buducnost Voli, 18. dakikada eşitliği sağladı: 33-33. Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 39-35 üstün gitti.

İki ekibin de kötü hücum ettiği ikinci yarıda Darüşşafaka Tekfen, Eric'in pota altından Muhammed Baygül dış atıştan kaydettiği sayılarla 26. dakikada farkı 9 sayıya taşıdı: 48-39. Pota altından bulduğu sayılarla Buducnost Voli farkı azaltsa da yeşil-siyahlı ekip, final periyoduna 53-49 üstün girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Buducnost Voli, Ivanovic'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle, 33. dakikada yeniden öne geçti: 55-58. Boyalı alanı iyi savunan ve taraftar desteğini arkasına alan Darüşşafaka Tekfen, 36. dakikada üstünlüğü yeniden ele geçirdi: 62-60. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Peiners'le kritik hücumlarda sayılar bulan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 71-63 galip ayrıldı.



AHMET ÇAKI: "SON ÇEYREKTE ÇOK İYİ SAVUNMA YAPARAK KAZANMASINI BİLDİK"

Basketbol THY Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost Voli'yi 71-63 yenen Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Ahmet Çakı, son çeyrekte iyi savunma yaparak kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çakı, zor bir maç olduğunu aktararak, "İlk çeyrekte hücumda istediğimiz akıcılığı yakalayamadık. Hücumda biraz stresliydik. İkinci çeyrekteki iyi mücadele ettik ve ilk yarıyı önde kapattık. Üçüncü çeyrek ve son çeyreğin ortasına kadar iki ekip de oyunun içindeydi. Son çeyrekte çok iyi savunma yaparak kazanmasını bildik. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.

Buducnost Voli Başantrenörü Aleksandar Dzikic ise son çeyrekte basit hatalar yaptıklarını dile getirdi.

Dzikic, karşılaşmayı kazanmak için birçok şans yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Oyunun bazı bölümlerinde iyi oynadık. Son çeyrekte basit hatalar yaptık ve kaybettik. Buna rağmen kazanma şansımız vardı ama olmadı. Bu oyundan öğreneceklerimiz var. Önümüzdeki karşılaşmaya odaklanacağız."



Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Carmelo Paternico (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)

Darüşşafaka Tekfen: McCallum 4, Peiners 15, Kidd 12, Oğuz Savaş 8, Evans 7, Kartal Özmızrak 2, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 7, Brown, Diebler 3, Eric 10, Muhammed Baygül 3

Buducnost Voli: Craft 2, Gordic 11, Clarke 5, Clark 11, Omic 7, Jackson 9, Ivanovic 10, Zoran Nikolic 3, Barovic, Danilo Nikolic 5

1. Periyot: 14-25

Devre: 39-35

3. Periyot: 53-49

Beş faulle çıkanlar: 39.00 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen)