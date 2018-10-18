Anadolu Efes, Khimki'ye konuk oluyor
Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında yarın Rus ekibi Khimki ile karşı karşıya gelecek
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında yarın Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk olacak.
Başkent Moskova'daki Arena Mytishchi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 90-71 mağlup ederken, ikinci müsabakasında ise sahasında Zalgiris'e 93-79 yenildi.
Khimki ise ligde çıktığı 2 karşılaşmada da sahadan yenik ayrıldı. Rus ekibi, ilk maçında konuk ettiği Olympiakos'a 87-66, ikinci müsabakasında ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 93-85 mağlup oldu.
- 18.10.2018 09:42
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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