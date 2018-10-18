Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında yarın Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk olacak.

Başkent Moskova'daki Arena Mytishchi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 90-71 mağlup ederken, ikinci müsabakasında ise sahasında Zalgiris'e 93-79 yenildi.

Khimki ise ligde çıktığı 2 karşılaşmada da sahadan yenik ayrıldı. Rus ekibi, ilk maçında konuk ettiği Olympiakos'a 87-66, ikinci müsabakasında ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 93-85 mağlup oldu.