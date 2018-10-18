Anadolu Efes, Khimki'ye konuk oluyor
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    , 'ye konuk oluyor

    Anadolu Efes, Khimki'ye konuk oluyor

    Lacivert-beyazlı basketbol takımı, 3. hafta maçında yarın Rus ekibi ile karşı karşıya gelecek

    Basketbol Takımı, 3. hafta karşılaşmasında yarın temsilcisi 'ye konuk olacak.

    Başkent Moskova'daki Arena Mytishchi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

    Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki ilk maçında 'i deplasmanda 90-71 mağlup ederken, ikinci müsabakasında ise sahasında Zalgiris'e 93-79 yenildi.

    Khimki ise ligde çıktığı 2 karşılaşmada da sahadan yenik ayrıldı. Rus ekibi, ilk maçında konuk ettiği 'a 87-66, ikinci müsabakasında ise deplasmanda 'ye 93-85 mağlup oldu.

    1. 18.10.2018 09:42
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