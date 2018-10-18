Anadolu Efes - Zalgiris maçıyla Pembe Top beşinci kez sahada - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Anadolu Efes - Zalgiris maçıyla "Pembe Top" beşinci kez sahada

    Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 93-79 mağlup olsa da "Pembe Top" meme kanserine karşı farkındalık yaratmak adına beşinci kez parkede yapılan hava atışında yükseldi.

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    18 Ekim 2018 Perşembe, 00:10:44 Güncelleme: 00:22:31
    Anadolu Efes - Zalgiris maçıyla Pembe Top beşinci kez sahada

    Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Zorlu mücadele sonunda Zalgiris Kaunas, temsilcimizi 93-79 mağlup etti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Anadolu Efes - Zalgiris maçıyla Pembe Top beşinci kez sahada

    "Pembe Top" beşinci yılında

    Turkish Airlines EuroLeague'deki Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ile birlikte "Pembe Top" beşinci kez sahadaydı.

    Anadolu Efes - Zalgiris maçıyla Pembe Top beşinci kez sahada

    Bu seneki hava atışını gerçekleştiren isim ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'ydi.

    Anadolu Efes - Zalgiris maçıyla Pembe Top beşinci kez sahada
    Anadolu Efes - Zalgiris maçıyla Pembe Top beşinci kez sahada
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