Beşiktaş Sompo Japan, Neptunas'a 78-63 yenildi – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Sompo Japan, 'a yenildi

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Sompo Japan, <a href="/index/neptunas?id=a930bf70-3493-471a-bba0-f3c3e784e3b4" class="" rel="tag">Neptunas</a>'a <a href="/index/78-63?id=c3ea7204-9ff6-4214-b883-d8c54ec72ee7" class="" rel="tag">78-63</a> yenildi

    Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya kulübü 'a yenildi.

    , Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-12, ikinci çeyreğini ise 38-33 önde geçti.

    Son periyot öncesi farkı 15 sayıya (55-40) çıkaran , mücadeleyi de kazandı.

    21 sayı kaydeden Weaver, Neptunas'ın, 18 sayıyla oynayan Buva da 'ın en skoreri oldu.

    Sompo Japan, gruptaki ilk yenilgisini, Neptunas ise ilk galibiyetini aldı.

    1. 17.10.2018 22:37
    2. Güncelleme: 18.10.2018 01:39
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