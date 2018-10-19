Cedi yetmedi – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Cedi yetmedi

    Cedi yetmedi

    Cleveland'da oynayan , Toronto'ya 116-104 yenildikleri maçta 17 sayı ve 10 ribaunt ile "double double" yaptı.

    Cleveland'da oynayan , Toronto'ya 116-104 yenildikleri maçta 17 sayı ve 10 ribaunt ile "double double" yaptı. Milwaukee'deki ise, Hornets'ı 113-112 yendikleri maçta 13 sayı, 9 ribauntla tamamladı.

    1. 19.10.2018
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