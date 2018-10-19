Cedi yetmedi

Cleveland'da oynayan Cedi Osman, Toronto'ya 116-104 yenildikleri maçta 17 sayı ve 10 ribaunt ile "double double" yaptı. Milwaukee'deki Ersan İlyasova ise, Hornets'ı 113-112 yendikleri maçta 13 sayı, 9 ribauntla tamamladı.