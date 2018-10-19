LeBron'un çabası galibiyete yetmedi
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    LeBron'un çabası galibiyete yetmedi

    LeBron'un çabası galibiyete yetmedi

    'in "double double" yaptığı maçta , deplasmanda 'a 128-119 yenildi

    Amerikan 'nde (NBA) , sahasında 'ı 128-119 yendi.

    Sezona galibiyetle başlayan Blazers'ta Damian Lillard 28, Nik Stauskas 24, James McCollum da 21 sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.

    Kariyerinde yeni takımıyla çıktığı ilk maçlarda dördüncü kez mağlup olan 'in 26 sayı, 12 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Konuk ekipte Josh Hart 20, Brandon Ingram 16 sayıyla maçı tamamladı.

    Philadelphia 76ers, bu sezon sahasındaki ilk maçında 'u 127-108 yendi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 7 dakika süre aldığı mücadelede Joel Embiid 30 sayı, 12 ribaunt, Ben Simmons 13 sayı, 13 ribaunt, Dario Saric de 13 sayı 10 ribauntla "double double" yaptı.

    Bulls'ta Zach LaVine 30, Bobby Portis 20 sayıyla oynadı.

    Ligdeki diğer mücadelede ise , deplasmanından 113-112'lik galibiyetle döndü.

    1. 19.10.2018 09:36
    2. Güncelleme: 19.10.2018 09:43
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