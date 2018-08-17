Kobe 6 verdi 200 kazandı – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Kobe 6 verdi 200 kazandı

    Kobe 6 verdi 200 kazandı
    NBA efsanelerinden 'ın 6 milyon dolarlık yatırım yaptığı şirketin değeri 200 milyon dolara ulaştı. , 20 yıllık kariyerinde toplam 680 milyon dolar kazanmıştı. Bryant basketbolu bıraktıktan sonra en iyi kısa animasyon film dalında Oscar almıştı.
    1. 17.8.2018
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