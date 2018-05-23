Rockets, seriye denge getirdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Golden State Warriors'ı 95-92 yenen Houston Rockets, Batı Konferansı final serisini 2-2'ye getirdi.
Golden State Warriors, Batı Konferansı finali 4. karşılaşmasında Houston Rockets'ı ağırladı. Rockets, 10 sayı geride girdiği son çeyrekte rakibini 12 sayıda tutarak sahadan 95-92 galip ayrıldı.
Seriyi 2-2 yaparak ilk maçta kaybettiği saha avantajını geri alan Rockets, Warriors'ın 16 karşılaşmalık iç saha play-off galibiyet serisini de noktaladı.
Rockets'ı galibiyete, 30 sayı, 3 top çalmayla oynayan James Harden ve 27 sayı kaydeden Chris Paul taşıdı.
Warriors'ta Stephen Curry'nin 28 sayı, 6 ribaunt, Kevin Durant'in 27 sayı, 12 ribaunt ve Draymond Green'in 11 sayı, 13 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Serinin 5. maçı, 25 Mayıs Cuma günü Rockets'ın evinde oynanacak.
- 23.5.2018 11:27
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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