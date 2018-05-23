Rockets, seriye denge getirdi – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Rockets, seriye denge getirdi

    Rockets, seriye denge getirdi

    Amerikan (NBA) play-off'larında Golden State Warriors'ı 95-92 yenen , Batı Konferansı final serisini 2-2'ye getirdi.

    Golden State Warriors, Batı Konferansı finali 4. karşılaşmasında 'ı ağırladı. Rockets, 10 sayı geride girdiği son çeyrekte rakibini 12 sayıda tutarak sahadan 95-92 galip ayrıldı.

    Seriyi 2-2 yaparak ilk maçta kaybettiği saha avantajını geri alan Rockets, Warriors'ın 16 karşılaşmalık iç saha play-off galibiyet serisini de noktaladı.

    Rockets'ı galibiyete, 30 sayı, 3 top çalmayla oynayan James Harden ve 27 sayı kaydeden Chris Paul taşıdı.

    Warriors'ta 'nin 28 sayı, 6 ribaunt, 'in 27 sayı, 12 ribaunt ve Draymond Green'in 11 sayı, 13 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    Serinin 5. maçı, 25 Mayıs Cuma günü Rockets'ın evinde oynanacak.

    1. 23.5.2018 11:27
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