Los Angeles Clippers, Rivers'ın sözleşmesini uzattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers'ta başantrenör Doc Rivers'ın sözleşmesi uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki ABD'li antrenör Rivers'ın gelecek sezon bitecek sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarına yer verilmedi.
Tecrübeli antrenör, NBA'de Orlando Magic ve Boston Celtics'i çalıştırdıktan sonra 2013'te Clippers'ın başına geçmişti. Magic'i çalıştırdığı sırada 2000'de yılın antrenörü seçilen Rivers, 2008'de Celtics ile NBA şampiyonluğu yaşamıştı.
Doc Rivers yönetimindeki Clippers, bu sezon 42 galibiyet, 40 mağlubiyetle tamamladığı Batı Konferansı'nda 10. sırayı alarak play-off'lara kalamamıştı.
- 23.5.2018 23:49
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
albaş sakın ola seçime girmemelerine öneriyoruz fark yerler rezil hüsran olurlar sayın.mustafa cengiz yönetimi çok güçlü gözüküyorlar
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 1
Yorum
Hamdi 31 yaşında dediğiniz adam 15 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Ayrıca taraftar bahsettiğiniz gibi yaklaşmıyor, yaklaşmayacak olaya!
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Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler
Toplam 1
Yorum
ali kırcı en iyi Scout ekibimi.. başındaki Emre Utkucan futbolcularla az resim çekilip biraz topçu araştırsa iyi olacak...
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