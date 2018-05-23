Los Angeles Clippers, Rivers'ın sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    , Rivers'ın sözleşmesini uzattı

    Los Angeles Clippers, Rivers'ın sözleşmesini uzattı

    Amerikan (NBA) ekibi 'ta başantrenör 'ın sözleşmesi uzatıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki ABD'li antrenör Rivers'ın gelecek sezon bitecek sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarına yer verilmedi.

    Tecrübeli antrenör, NBA'de Orlando Magic ve Boston Celtics'i çalıştırdıktan sonra 2013'te Clippers'ın başına geçmişti. Magic'i çalıştırdığı sırada 2000'de yılın antrenörü seçilen Rivers, 2008'de Celtics ile NBA şampiyonluğu yaşamıştı.

    yönetimindeki Clippers, bu sezon 42 galibiyet, 40 mağlubiyetle tamamladığı Batı Konferansı'nda 10. sırayı alarak play-off'lara kalamamıştı.

    1. 23.5.2018 23:49
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