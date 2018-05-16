LeBron James'in "triple-double"ı galibiyete yetmedi – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    'in "triple-double"ı galibiyete yetmedi

    <a href="/index/lebron-james?id=c7c58919-df3e-4cf3-be81-7cc97f7226f5" class="" rel="tag">LeBron James</a>'in "triple-double"ı galibiyete yetmedi

    Amerikan (NBA) play-off'ları Doğu Konferansı finali ikinci maçında , sahasında 'ı 107-94 yenerek seride 2-0 öne geçti.

    NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Konuk ekip Cavaliers, iyi başladığı mücadelenin ilk periyodunu 27-23 önde geçerken, devreye de 55-48 üstün girdi.

    İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ve dördüncü periyoda 84-77'lik üstünlükle giden Celtics, son çeyrekte de rakibini 17 sayıda tuttu ve karşılaşmayı 107-94 kazanmasını bildi.

    Doğu Konferansı final serisinde 2-0 öne geçen 'te Al Horford, 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Jaylen Brown 23, Terry Rozier 18 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

    Cavaliers'ta ise 38 dakika sahada kalan 'in, 42 sayı, 10 ribaunt ve 12 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. James, NBA play-off'larında kariyerinin 22. "triple double"ını yaptı.

    'ın 22 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı maçta milli basketbolcu bir dakika süre aldı.

    Serinin üçüncü maçı 20 Mayıs'ta Cavaliers'ın sahasında oynanacak.

    1. 16.5.2018 11:11
    2. Güncelleme: 16.5.2018 11:45
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