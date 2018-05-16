Golden State hızlı başladı
NBA Play-Offları Batı Konferansı finali ilk maçında Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 119- 106 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Saha avantajını eline geçiren Warriors'ta Kevin Durant 37 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Curry'nin 18 sayı, 8 asist, 6 ribauntluk performans sergilediği konuk takımda ise Clay Thompson 28 sayı attı.
- 16.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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