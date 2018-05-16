Golden State hızlı başladı – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Golden State hızlı başladı

    Golden State hızlı başladı
    Play-Offları Batı Konferansı finali ilk maçında , deplasmanda 'ı 119- 106 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Saha avantajını eline geçiren Warriors'ta 37 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Curry'nin 18 sayı, 8 asist, 6 ribauntluk performans sergilediği konuk takımda ise Clay Thompson 28 sayı attı.
    1. 16.5.2018
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