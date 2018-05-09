NBA'de Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers ilk finalist oldu – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'de 'lı ilk finalist oldu

    NBA'de Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers ilk finalist oldu
    Doğu Konferansı yarı finalinde 'ı 128-93 mağlup eden , seride 4-0 öne geçerek finale yükselen ilk takım oldu. LeBron James 29 sayı, 11 asist ve 8 ribauntla maça damga vururken; milli basketbolcu ise 5 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist üretti. Diğer maçta 76ers, 'i 103-92 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve skoru 3-1'e getirdi.
    1. 9.5.2018
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