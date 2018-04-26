Rockets, Timberwolves'u eledi – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Rockets, Timberwolves'u eledi

    Rockets, Timberwolves'u eledi

    Amerikan (NBA) play-off'ları ilk tur maçında 'u 122-104 yenen , seriyi 4-1'e getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi.

    NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip , ağırladığı 'u 122-104 mağlup ederek Batı Konferansı ilk tur serisini 4-1 kazandı.

    Rockets'ta Clint Capela 26 sayı, 15 ribaunt, James Harden 24 sayı, 12 asist, 5 ribaunt, Eric Gordon 19 sayı ve Chris Paul 12 sayı, 9 asist, 5 ribauntla oynadı.

    Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 23 sayı, 14 ribaunt, 20 sayı ve Jeff Teague 17 sayı, 7 asistle mücadele etti.

    Cavaliers, LeBron'un son saniye basketiyle kazandı
    ile arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 5. karşılaşması, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Cavaliers, LeBron James'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 98-95 galip ayrıldı ve 3-2 öne geçti.

    Cavaliers'ın yıldız oyuncusu James, 44 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle "double double" yaptı. 33 yaşındaki James, play-off kariyerindeki 21'inci 40 sayılık performansına imza attı. Kyle Korver 19 sayı, 6 ribaunt, da 11 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu.

    Pacers cephesinde Domantas Sabonis'in 22 sayı, 5 ribaunt, Thaddeus Young'ın 16 sayı, 6 ribaunt ve Victor Oladipo'nun 12 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

    Sonuçlar

    -: 122-104 (4-1)

    Thunder-Utah Jazz: 107-99 (2-3)

    -: 98-95 (3-2)

    Toronto Raptors-Washington Wizards: 108-98 (3-2)

    1. 26.4.2018 10:50
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