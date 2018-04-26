İlham kaynağı Cedi Osman – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İlham kaynağı

    İlham kaynağı Cedi Osman
    forması giyen , ilk sezonunda play-off oynamanın çok önemli bir tecrübe olduğunu söyledi. Milli basketbolcu NBA'de oynamayı hedefleyen Türk basketbolculara ilham kaynağı olduğunu hissedip hissetmediği konusunda, "Kesinlikle öyle. Umarım burada daha iyi işler çıkarırız ve 'deki gençlerin burada oynamayı daha çok istemelerini sağlarız" açıklamasını yaptı.
    1. 26.4.2018
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