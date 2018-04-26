İlham kaynağı Cedi Osman
Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, ilk sezonunda play-off oynamanın çok önemli bir tecrübe olduğunu söyledi. Milli basketbolcu NBA'de oynamayı hedefleyen Türk basketbolculara ilham kaynağı olduğunu hissedip hissetmediği konusunda, "Kesinlikle öyle. Umarım burada daha iyi işler çıkarırız ve Türkiye'deki gençlerin burada oynamayı daha çok istemelerini sağlarız" açıklamasını yaptı.
- 26.4.2018
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