Knicks'te Hornacek dönemi sona erdi – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Knicks'te Hornacek dönemi sona erdi

    Knicks'te Hornacek dönemi sona erdi

    Amerikan (NBA) takımlarından , başantrenör ile yollarını ayırdı.

    Knicks Başkanı Steve Mills, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Hornacek'in iki sezondur yorulmaksızın hizmet verdiğini belirterek, 54 yaşındaki basketbol adamına kariyerinde başarı diledi.

    Knicks'in 28. başantrenörü olarak 2016 yılında göreve başlayan Hornacek, çıktığı maçlarda 60 galibiyet ve 104 mağlubiyet aldı.

    Oyunculuğu döneminde 1992 yılında All-Star kadrosunda yer alan Hornacek'in 14 numaralı forması tarafından emekli edilmişti.

    Doğu Konferansı'nda normal sezonu 29 galibiyetle tamamlayan Knicks, 11. sırada yer alarak play-off'lara kalamamıştı.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:36
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