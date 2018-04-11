Ersan İlyasova’nın yıldızlaştığı maçta Philadelphia galip
NBA normal sezon maçında Philadelphia Sixers, Philips Arena'da oynadığı Atlanta Hawks'ı 121-113 mağlup ederek, üst üste 15. galibiyetini aldı ve kulüp rekorunu kırdı. Sixers’ta oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova karşılaşmayı 26 sayı, 8 ribaund ile tamamladı.
ERSAN'DAN ATLANTA POTASINA 26 SAYI
Philadelphia Sixers, Philips Arena'da karşı karşıya geldiği Atlanta Hawks'ı 121-113 mağlup ederek, üst üste 15. galibiyetini aldı ve kulüp rekorunu kırdı. Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova 26 sayı, 8 ribaund ile yıldızlaşırken, Redick 28 sayı, 5 asistlik performans sergiledi. Atlanta'da ise Taurean Prince 27 sayı, 6 asist, Tyler Dorsey 17 sayı, 2 ribaund ile oynadı.
NBA'de günün sonuçları şöyle:
Indiana Pacers: 93 - Charlotte Hornets: 119
Atlanta Hawks: 113 - Philadelphia 76ers: 121
Washington Wizards: 113 - Boston Celtics: 101
Dallas Mavericks: 97 - Phoenix Suns: 124
Utah Jazz: 119 - Golden State Warriors: 79
Los Angeles Lakers: 99 - Houston Rockets: 105
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:33
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Tudor’dan Fatih Terim'e 4 puan fark
Toplam 2
Yorum
terim ne diyecek ? biz bastan demistik. reiekerinkin ve tudor hakkini yediniz. fenerde daumun yedi kac sezondur cikti gs den cikacak. allahin adaletini unutunu
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Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini
Toplam 8
Yorum
Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini. Başakşehir'le 5 puan fark ama fikstür vehakem avantajı nedeniyle sarı-lacivertlilerde herkes bu farkın rahatlıkla kapanabileceğini düşünüyor
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Fenerbahçe'ye Fransa'dan A kalite sağ açık
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Çok gençmiş,Aziz Başkan istemez.Şöyle 34-36 olsa ne ala.Yan pas ve geri pas yapmayı beceremezse Aykut Hoca istemez.Adamın işi çok zor.Olmaaz
Ersan İlyasova’nın yıldızlaştığı maçta Philadelphia galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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