Pelicans, Spurs ve Thunder play-off'a kaldı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Pelicans, Spurs ve Thunder play-off'a kaldı

    Pelicans, Spurs ve Thunder play-off'a kaldı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , ve , normal sezonun bitimine bir maç kala Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantiledi.

    NBA'e 9 maçla devam edildi. Clippers deplasmanında 113-100 kazanan , evinde 'i 98-85 yenen ve Miami Heat'e konuk olduğu mücadelede 115-93 galip gelen , 47'şer galibiyete ulaşarak Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı başardı.

    Clippers karşısında Nikola Mirotic, 24 sayı, 16 ribaunt, Anthony Davis 28 sayı, 6 ribauntluk performansıyla Pelicans'ın galibiyetinde etkili oldu.

    Rudy Gay 18, Manu Ginobili 17, LaMarcus Aldridge ve Patty Mills 15'er sayıyla Spurs'ün Kings önündeki galibiyetine katkı sağladı. Spurs, üst üste 21. kez play-off'lara kalma başarısı gösterdi.

    Oklahoma City Thunder'da ise Russell Westbrook, 23 sayı, 18 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaparak Miami Heat karşısında alınan galibiyette başrol oynadı.

    Doğu Konferansı'nda Toronto Raptors, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Miami Heat ve Washington Wizards, önceki maçlarda play-off'a çıkmayı garantilemişti. Batı Konferansı'nda ise Pelicans, Spurs ve Thunder'dan önce Houston Rockets, Golden State Warriors, ve Utah Jazz play-off'a yükselmişti. Batı Konferansı'nda play-off'a kalacak 8. takım, normal sezonda oynanacak son maçların ardından Minnesota Timberwolves veya Denver Nuggets olacak.

    SONUÇLAR
    Detroit Pistons-Toronto Raptors: 98-108

    Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 114-105

    Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 93-115

    New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 109-123

    Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 102-86

    Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 113-94

    San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 98-85

    Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 88-82

    Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 100-113

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:09
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