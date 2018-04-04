76ers'ın serisi sürüyor – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    76ers'ın serisi sürüyor

    76ers'ın serisi sürüyor

    Amerikan 'nde (NBA) 'i 121-95 yenen Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 11 karşılaşmaya çıkardı.

    NBA'e 13 maçla devam edildi. Normal sezonun sonuna doğru formunu artıran Philadelphia 76ers, ağırladığı 'i 121-95 mağlup etti. 8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ta Ben Simmons 15 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve J.J. Redick 19 sayıyla öne çıktı. 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı, Furkan Korkmaz ise 5 dakikada 5 sayı attı.

    Nets'te Spencer Dinwiddie 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Jahlil Okafor 15 sayı, 5 ribauntla oynadı.

    HEAT PLAY-OFF BİLETİ ALDI
    , konuk ettiği 'ı 101-98 yenerek Doğu Konferansı'nda play-off'lara katılmaya hak kazanan 7. takım oldu. Heat'te Gorand Dragic 22 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, Hassan Whiteside da 18 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla "double double"a imza attı.

    Hawks'ta John Collins'in 19 sayı, 10 ribaunt, Tyler Dorsey'nin 18 sayı, 6 ribaunt ve Damion Lee'nin 16 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

    WARRİORS, WESTBROOK'UN 44 SAYINA RAĞMEN KAZANDI
    Son şampiyon Golden State Warriors ile Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Oklahoma City Thunder arasındaki maç, eski takım arkadaşları Kevin Durant ile Russell Westbrook'u karşı karşıya getirdi.

    Durant'in 34 sayı, 10 ribauntla sürüklediği misafir ekip Warriors, Thunderlı Westbrook'un 44 sayı, 16 ribaunt, 6 asistlik performansına rağmen sahadan 111-107 galip ayrıldı.

    Warriors'ta Klay Thompson, Thunder'da da Paul George 20 sayı kaydetti.

    SONUÇLAR
    Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 112-106

    Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 121-95

    Miami Heat-Atlanta Hawks: 101-98

    New York Knicks-Orlando Magic: 73-97

    Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 120-114

    Houston Rockets-Washington Wizards: 120-104

    Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 106-102

    Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 107-111

    Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 115-109

    Denver Nuggets-Indiana Pacers: 107-104

    Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 117-110

    Phoenix Suns-Sacramento Kings: 97-94

    Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 113-110

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:34
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