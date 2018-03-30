Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı' – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Ersan'dan, 'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'

    Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'

    Philadelphia forması giyen Ersan, ’cü Enes’i blokla yere serdi... Enes İlyasova arkasına bile bakmadı... Sosyal medya adeta yıkıldı

    NBA'DE milli basketbolcumuz ile FETÖ'cü Enes Kanter'in karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers-New York Knicks maçında sosyal medyayı sallayan bir pozisyon yaşandı. Ersan, bomboş pozisyonda potaya doğru yönelen Enes'e tarihi ayar verdi.

    Uzun süre kalkamadı
    'e arkadan yetişip blok yapan Ersan İlyasova, FETÖ'cü haini yere serdi. Sert bir şekilde yere düşen ve sakatlık geçiren Enes Kanter uzun süre yerden kalkamadı. Pozisyonu ekrandan izledi

    Pozisyonu ekrandan izledi
    Ersan'ın yapmış olduğu bloktan sonra Enes'e 1 saniye bile bakmaması ve arkasını dönmesi vatandaşlarımızı gururlandırdı. Ersan pozisyonu, salondaki dev ekrandan izlemekle yetindi. Ersan'ın takımı kazandı

    Ersan'ın takımı kazandı
    Tarihi bloktan sonra, Ersan İlyasova'ya tebrik mesajları yağdı. Philadelphia 76ers ile arasındaki mücadeleyi Ersan'ın takımı Philadelphia 105-98 kazandı.

    İŞTE O AN:



    Sosyal medyadan PAYLAŞTI!

    Ersan İlyasova, 'cü Enes Kanter'i yere serdiği fotoğrafı instagram hesabından yayınladı. Bu paylaşım kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.




    Bu tokat Türk Milleti adına!
    Ersan İlyasova'nın yaptığı blok, sosyal medyada uzun süre hashtag oldu. Basketbolseverlerin ortak görüşü, "Bu tokat, Türk Milleti adına... Helal olsun sana Ersan İlyasova" şeklindeydi.

    -İşte Osmanlı Tokadı'nın gücü... FETÖ'cü Enes Kanter'i yere serdi...

    -Ersan İlyasova sen nasıl bir kralsın ya... FETÖ'cü Enes Kanter'e müthiş tokat...

    -Ersan İlyasova'ya helal olsun... FETÖ'cü Enes Kanter'e tarihi ayar verdi.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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