Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Philadelphia forması giyen Ersan, FETÖ’cü Enes’i blokla yere serdi... Enes İlyasova arkasına bile bakmadı... Sosyal medya adeta yıkıldı
NBA'DE milli basketbolcumuz Ersan İlyasova ile FETÖ'cü Enes Kanter'in karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers-New York Knicks maçında sosyal medyayı sallayan bir pozisyon yaşandı. Ersan, bomboş pozisyonda potaya doğru yönelen Enes'e tarihi ayar verdi.
Uzun süre kalkamadı
Enes Kanter'e arkadan yetişip blok yapan Ersan İlyasova, FETÖ'cü haini yere serdi. Sert bir şekilde yere düşen ve sakatlık geçiren Enes Kanter uzun süre yerden kalkamadı. Pozisyonu ekrandan izledi
Pozisyonu ekrandan izledi
Ersan'ın yapmış olduğu bloktan sonra Enes'e 1 saniye bile bakmaması ve arkasını dönmesi vatandaşlarımızı gururlandırdı. Ersan pozisyonu, salondaki dev ekrandan izlemekle yetindi. Ersan'ın takımı kazandı
Ersan'ın takımı kazandı
Tarihi bloktan sonra, Ersan İlyasova'ya tebrik mesajları yağdı. Philadelphia 76ers ile New York Knicks arasındaki mücadeleyi Ersan'ın takımı Philadelphia 105-98 kazandı.
İŞTE O AN:
Sosyal medyadan PAYLAŞTI!
Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yere serdiği fotoğrafı instagram hesabından yayınladı. Bu paylaşım kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.
Bu tokat Türk Milleti adına!
Ersan İlyasova'nın yaptığı blok, sosyal medyada uzun süre hashtag oldu. Basketbolseverlerin ortak görüşü, "Bu tokat, Türk Milleti adına... Helal olsun sana Ersan İlyasova" şeklindeydi.
-İşte Osmanlı Tokadı'nın gücü... FETÖ'cü Enes Kanter'i yere serdi...
-Ersan İlyasova sen nasıl bir kralsın ya... FETÖ'cü Enes Kanter'e müthiş tokat...
-Ersan İlyasova'ya helal olsun... FETÖ'cü Enes Kanter'e tarihi ayar verdi.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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