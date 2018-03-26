Golden State'e Curry şoku!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Golden State Warriors'ın başantrenörü Steve Kerr, sakatlanan all-star oyun kurucu Stephen Curry'nin, play-off ilk turunda oynayamayacağını söyledi.
Kerr, basın toplantısında, 6 maç kaçırmasına sebep olan sağ ayak bileği sakatlığı sonrası 23 Mart'taki Atlanta Hawks karşılaşmasında da sol diz iç yan bağlarında hasar oluşan Curry'nin, dönüş tarihine ilişkin soruları yanıtladı.
Warriors ile 2015 ve 2017'de şampiyonluk yaşayan Kerr, "Play-off ilk turunda oynaması mümkün değil. Kendimizi, onsuz oynamaya hazırlamalıyız. İyi olan şu ki daha önce benzeri durumları aştık." ifadelerini kullandı.
Bu sezon sakatlıklar yüzünden takımını 22 maçta yalnız bırakan Curry ise sahalara en kısa zamanda dönmeye çalışacağını belirterek, "Umarım daha erken sağlığıma kavuşup koçu yanıltırım." yorumunu yaptı.
Curry, bu sezon 26,4 sayı, 6,1 asist ve 5,1 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:44
-
Emre Akbaba harekatı
Toplam 3
Yorum
elevli sayın emre akbaba sana birçift sözüm var para kazanmak istiyorsan fb imza atabilirsin tıpkı ozan tufangibi kariyerim diyorsan diğer teklifle
-
Cenk Tosun için Klaassen’e hayır
Toplam 1
Yorum
Ne gerek var ? Bizde Oguzhan var Necip var 35 yasinda kosamayan Atiba, 34 yasinda yarim boylu Medel var. 3 maçin 1ini oynayan Tolgay, kosmayan Talisca var!
-
Robben'den Fener'e yeşil ışık!
Toplam 11
Yorum
yapma yaw bjk şampiyonlar liginde mi oynayacakmış? yaw sen önce ilk ikiye gir de sonra bakarsın robene taliscaya!!!
Golden State'e Curry şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.