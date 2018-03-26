Golden State'e Curry şoku! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Golden State'e Curry şoku!

    Golden State'e Curry şoku!

    Amerikan (NBA) takımlarından Golden State Warriors'ın başantrenörü Steve Kerr, sakatlanan all-star oyun kurucu 'nin, play-off ilk turunda oynayamayacağını söyledi.

    Kerr, basın toplantısında, 6 maç kaçırmasına sebep olan sağ ayak bileği sakatlığı sonrası 23 Mart'taki karşılaşmasında da sol diz iç yan bağlarında hasar oluşan Curry'nin, dönüş tarihine ilişkin soruları yanıtladı.

    Warriors ile 2015 ve 2017'de şampiyonluk yaşayan Kerr, "Play-off ilk turunda oynaması mümkün değil. Kendimizi, onsuz oynamaya hazırlamalıyız. İyi olan şu ki daha önce benzeri durumları aştık." ifadelerini kullandı.

    Bu sezon sakatlıklar yüzünden takımını 22 maçta yalnız bırakan Curry ise sahalara en kısa zamanda dönmeye çalışacağını belirterek, "Umarım daha erken sağlığıma kavuşup koçu yanıltırım." yorumunu yaptı.

    Curry, bu sezon 26,4 sayı, 6,1 asist ve 5,1 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:44
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