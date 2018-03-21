Rockets, Trail Blazers'a "dur" dedi – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Rockets, Trail Blazers'a "dur" dedi

    Rockets, Trail Blazers'a "dur" dedi

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'ı 115-111 yenen , rakibinin 13 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

    NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip , deplasmanında 115-111 kazandı. Üst üste 6. galibiyetini alan Rockets'ın all-star gardı James Harden 42 sayı, 7 asist, 6 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Chris Paul 22 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Eric Gordon ise 18 sayılık katkıda bulundu.

    13 karşılaşma sonra kaybeden Trail Blazers'ta Jusuf Nurkic 21 sayı, 11 ribaunt, 4 blok, El-Faruk Aminu 22 sayı, 8 ribaunt ve Damian Lillard 20 sayı, 6 asistle mücadele etti.

    CELTİCS, MORRİS'İN ÜÇLÜĞÜYLE KAZANDI
    , ağırladığı 'ı, Marcus Morris'in bitime 1.2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 100-99 mağlup etti.

    Celtics adına maçın kahramanı Morris, 21 sayı kaydetti. Jayson Tatum da 23 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı.

    6 maçlık galibiyet serisi sona eren Thunder'da 27 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Paul George ise 24 sayı, 13 ribaunt üretti.

    HAWKS'I SCHRODER SÜRÜKLEDİ
    Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Atlanta Hawks, oyun kurucusu Dennis Schroder'in 41 sayı, 7 asist, 5 ribauntla yıldızlaştığı mücadelede, konuk olduğu Utah Jazz'ı 99-94 yendi.

    Schroder, 2009'un aralık ayında bunu başaran Joe Johnson'dan beri 40 sayı barajını geçen ilk Hawks oyuncusu oldu. Dewayne Dedmon ise 15 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

    Jazz'da Donovan Mitchell'ın 24 sayı, 6 ribaunt, Ricky Rubio'nun 23 sayı ve Rudy Gobert'in 15 sayı, 16 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    SONUÇLAR
    Orlando Magic-Toronto Raptors: 86-93

    Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 100-99

    Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 123-109

    New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 115-105

    Utah Jazz-Atlanta Hawks: 94-99

    Phoenix Suns-Detroit Pistons: 88-115

    Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 111-115

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:36
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