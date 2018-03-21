Rockets, Trail Blazers'a "dur" dedi

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, Portland Trail Blazers deplasmanında 115-111 kazandı. Üst üste 6. galibiyetini alan Rockets'ın all-star gardı James Harden 42 sayı, 7 asist, 6 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Chris Paul 22 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Eric Gordon ise 18 sayılık katkıda bulundu.

13 karşılaşma sonra kaybeden Trail Blazers'ta Jusuf Nurkic 21 sayı, 11 ribaunt, 4 blok, El-Faruk Aminu 22 sayı, 8 ribaunt ve Damian Lillard 20 sayı, 6 asistle mücadele etti.

CELTİCS, MORRİS'İN ÜÇLÜĞÜYLE KAZANDI

Boston Celtics, ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı, Marcus Morris'in bitime 1.2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 100-99 mağlup etti.

Celtics adına maçın kahramanı Morris, 21 sayı kaydetti. Jayson Tatum da 23 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı.

6 maçlık galibiyet serisi sona eren Thunder'da Russell Westbrook 27 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Paul George ise 24 sayı, 13 ribaunt üretti.

HAWKS'I SCHRODER SÜRÜKLEDİ

Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Atlanta Hawks, oyun kurucusu Dennis Schroder'in 41 sayı, 7 asist, 5 ribauntla yıldızlaştığı mücadelede, konuk olduğu Utah Jazz'ı 99-94 yendi.

Schroder, 2009'un aralık ayında bunu başaran Joe Johnson'dan beri 40 sayı barajını geçen ilk Hawks oyuncusu oldu. Dewayne Dedmon ise 15 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 24 sayı, 6 ribaunt, Ricky Rubio'nun 23 sayı ve Rudy Gobert'in 15 sayı, 16 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Toronto Raptors: 86-93

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 100-99

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 123-109

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 115-105

Utah Jazz-Atlanta Hawks: 94-99

Phoenix Suns-Detroit Pistons: 88-115

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 111-115