NBA All-Star hafta sonu etkinlikleri
Cuma gecesi başlayan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu organizasyonuna cumartesi gecesi 3 etkinlikle devam edildi.
Gecenin ilk etkinliği olan yetenek yarışmasını Brooklyn Nets takımının 24 yaşındaki oyun kurucusu Spencer Dinwiddie kazandı.
Organizasyonun ikinci etkinliği olan 3 sayı yarışmasında, Phoenix Suns takımının 21 yaşındaki oyuncusu Devin Booker, toplam 28 sayı kaydederek bu etkinlik tarihinde rekor bir dereceyle galip geldi.
Gecenin üçüncü ve son etkinliği olan smaç yarışmasını ise Utah Jazz takımının 21 yaşındaki oyuncusu Donovan Mitchell kazandı.
Yarışmanın son turunda, Mitchell, bu ödülü 2000 yılında kazanan NBA efsanesi Vince Carter'ın formasını giyerek Carter'ın smaçlarından birini gerçekleştirdi ve seyircilerden alkış aldı.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 08:21
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş'e yanıt
Toplam 11
Yorum
ismail şenol güneş bu ülkenin futbol babasıdır taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştır ona cevap verilirken saygılı olunmalıdır tabiki
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
NBA All-Star hafta sonu etkinlikleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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