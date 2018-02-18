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    18 Şubat 2018, Pazar
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    All-Star hafta sonu etkinlikleri

    NBA All-Star hafta sonu etkinlikleri

    Cuma gecesi başlayan Amerikan () All-Star Hafta Sonu organizasyonuna cumartesi gecesi 3 etkinlikle devam edildi.

    Gecenin ilk etkinliği olan yetenek yarışmasını takımının 24 yaşındaki oyun kurucusu Spencer Dinwiddie kazandı.

    Organizasyonun ikinci etkinliği olan 3 sayı yarışmasında, takımının 21 yaşındaki oyuncusu Devin Booker, toplam 28 sayı kaydederek bu etkinlik tarihinde rekor bir dereceyle galip geldi.

    Gecenin üçüncü ve son etkinliği olan smaç yarışmasını ise takımının 21 yaşındaki oyuncusu Donovan Mitchell kazandı.

    Yarışmanın son turunda, Mitchell, bu ödülü 2000 yılında kazanan efsanesi Vince Carter'ın formasını giyerek Carter'ın smaçlarından birini gerçekleştirdi ve seyircilerden alkış aldı.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 08:21
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