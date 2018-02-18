NBA All-Star hafta sonu etkinlikleri

Gecenin ilk etkinliği olan yetenek yarışmasını Brooklyn Nets takımının 24 yaşındaki oyun kurucusu Spencer Dinwiddie kazandı.

Organizasyonun ikinci etkinliği olan 3 sayı yarışmasında, Phoenix Suns takımının 21 yaşındaki oyuncusu Devin Booker, toplam 28 sayı kaydederek bu etkinlik tarihinde rekor bir dereceyle galip geldi.

Gecenin üçüncü ve son etkinliği olan smaç yarışmasını ise Utah Jazz takımının 21 yaşındaki oyuncusu Donovan Mitchell kazandı.

Yarışmanın son turunda, Mitchell, bu ödülü 2000 yılında kazanan NBA efsanesi Vince Carter'ın formasını giyerek Carter'ın smaçlarından birini gerçekleştirdi ve seyircilerden alkış aldı.