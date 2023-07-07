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Formula 1'de sıra Büyük Britanya GP'sinde!

Son dakika spor haberleri... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sezonun 11. yarışına Büyük Britanya ev sahipliği yapacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 10:44
Formula 1'de sıra Büyük Britanya GP'sinde!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışına Büyük Britanya ev sahipliği yapacak.

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde bulunan 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 9 Temmuz Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 7, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 229 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 148

3. Fernando Alonso (İspanya): 131

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 106

5. Carlos Sainz (İspanya): 82

Takımlar

1. Red Bull: 377

2. Mercedes: 178

3. Aston Martin: 175

4. Ferrari: 154

5. Alpine: 47

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