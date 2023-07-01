F1 Avusturya Grand Prix'yi Verstappen kazandı!

Sezonun 10. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 24 tur üzerinden yapıldı.
İlk cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, 8 puanı hanesine yazdırdı.
Bitiş çizgisini liderden 21.048 saniye sonra geçen Sergio Perez (Red Bull) 2'nci, 23.088 saniye geriden gelen Carlos Sainz (Ferrari) ise 3. sırayı aldı.
2 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Max Verstappen (Hollanda): 203 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 133
3. Fernando Alonso (İspanya): 121
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 102
5. Carlos Sainz (İspanya): 74
TAKIMLAR
1. Red Bull: 336
2. Mercedes: 168
3. Aston Martin: 163
4. Ferrari: 128
5. Alpine: 46