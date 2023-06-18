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F1 Kanada Grand Prix'sine Verstappen ilk sırada başlayacak

Son dakika spor haberleri... Formula 1 Kanada GP'sinde sıralama turları tamamlandı. Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Kanada Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 08:38
F1 Kanada Grand Prix'sine Verstappen ilk sırada başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Kanada Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Hollandalı pilot, 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 25.858 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Verstappen'in 1.244 saniye arkasındaki Alman Nico Hulkenberg (Haas) ikinciliği, pisti liderden 1.428 saniye yavaş turlayan İspanyol Fernando Alonso (Aston Martin) ise üçüncülüğü elde etti.

Montreal kentindeki yarış, yarın TSİ 21.00'de başlayacak.


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