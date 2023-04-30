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Formula 1 Azerbaycan GP'sinin kazananı Sergio Perez oldu!

Son dakika spor haberleri... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 15:45
Formula 1 Azerbaycan GP'sinin kazananı Sergio Perez oldu!

Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği Formula 1'de sezonun 4. ayağı olan Azerbaycan GP'sinin kazananı belli oldu. Yarışı, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez ilk sırada bitirirken onu takım arkadaşı Max Verstappen izledi. Podyumda 3. sırayı ise Ferrari'nin pilotu Charles Leclerc aldı.

2016'dan itibaren Formula 1 takviminde yer alan Azerbaycan, yarışlara gelecek 3 yıl daha ev sahipliği yapacak. Azerbaycan ile Formula 1 yetkililerinin müzakereleri sonucu, Azerbaycan Grand Prix'inin 2026'ya kadar yapılması hususunda anlaşmaya varıldı.

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