Haberler Motor Sporları Milli motosikletçiler Hollanda'da sahne alıyor!

Milli motosikletçiler Hollanda'da sahne alıyor!

Son dakika spor haberleri... Milli motosikletçiler Hollanda'da sahne alıyor. Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonu mücadele edecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 15:16
Milli motosikletçiler Hollanda'da sahne alıyor!

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu hafta sonu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport Şampiyonası'nda, genç sporcu Mert Konuk ise Yamaha R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda yarışacak.

Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonası'nda sezonunun üçüncü yarışları, 21-23 Nisan tarihlerinde Hollanda'daki TT Assen Pisti'nde yapılacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla 21 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. 22 Nisan Cumartesi günü TSİ 15.00'te sezonun üçüncü ayak ilk yarışına çıkacak Toprak, 23 Pazar günü ise TSİ 12.00'de superpole yarışında, 15.00'te ise hafta sonunun ikinci yarışında mücadele edecek.

ÖNCÜ VE SOFUOĞLU KUPA MÜCADELESİ VERECEK

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 3. ayağında genç milli sporcular Can Öncü (Kawasaki Puccetti Racing) ve Bahattin Sofuoğlu (MV Agusta Reparto Corse) ay yıldızlı bayrağı temsil edecek. İki sporcu da 21 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara, 22 Nisan Cumartesi günü TSİ 16.15'te ilk yarışa çıkacak. Supersport'ta 23 Nisan Pazar günü TSİ 13.30'da hafta sonunun ikinci yarışı başlayacak.

MERT KONUK İLK KEZ KUPA MÜCADELESİNE ÇIKACAK

Türkiye Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çeken genç sporcu Mert Konuk, bu hafta sonu Hollanda'da başlayacak R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda ilk kez mücadele edecek.

Genç sporcu TT Assen Pisti'nde 21 Nisan Cuma günü serbest antrenman ve sıralamaya katılacak. 22 Nisan Cumartesi günü ise TSİ 12.45'te ilk yarışa, TSİ 17.15'te de hafta sonunun ikinci yarışına çıkacak.

DİĞER
Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli'nin ağzını kapattı! 'Evlilik' sorusu yönetilince...
Ali Atasever evinin fırınında yakıldı mı? Yürek yakan detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! Yediği baba dayağını gözyaşlarıyla anlattı!
Sanchez transferinde sürpriz gelişme!
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bahattin Sofuoğlu'dan Zayn Sofuoğlu sözleri! "Onun yaşında..."
MotoGP heyecanı ABD'de devam edecek!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Bayram mesajları 2023 (Dualı, hadisli)
Arefe günü kılınacak namazlar, dualar Diyanet
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Final İstanbul'dan alınmayacak! TFF açıkladı Final İstanbul'dan alınmayacak! TFF açıkladı 15:16
Milli motosikletçiler Hollanda'da sahne alıyor! Milli motosikletçiler Hollanda'da sahne alıyor! 15:15
F.Bahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip! F.Bahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip! 15:13
Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 14:54
Icardi'den G.Saray'ı sevindiren haber! Icardi'den G.Saray'ı sevindiren haber! 14:51
Sanchez transferinde sürpriz gelişme! Sanchez transferinde sürpriz gelişme! 14:40
Daha Eski
İç transfer harekatı! 3 imza... İç transfer harekatı! 3 imza... 14:29
İzmir derbisinde deplasman taraftarı yasağı İzmir derbisinde deplasman taraftarı yasağı 13:58
En çok penaltıyı kim kazandı? İşte o istatistik En çok penaltıyı kim kazandı? İşte o istatistik 13:18
Başakşehir-Fenerbahçe maçı detayları! Başakşehir-Fenerbahçe maçı detayları! 12:35
NBA'de ilk kez verilen Jerry West Ödülü'nü De'Aaron Fox kazandı NBA'de ilk kez verilen Jerry West Ödülü'nü De'Aaron Fox kazandı 12:34
F.Bahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu... F.Bahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu... 12:31