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FORMULA 1 HABERLERİ | Haas'ta Schumacher dönemi sona erdi! Yerine gelen isim...

Son dakika haberleri... Formula 1 ekiplerinden Haas'ta Schumacher dönemi sona erdi. Alman pilotun yerine ise Hülkenberg'in getirildiği açıklandı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 10:16
FORMULA 1 HABERLERİ | Haas'ta Schumacher dönemi sona erdi! Yerine gelen isim...

Formula 1 ekiplerinden Haas'ta Alman pilot Schumacher ile yola devam edilmeyeceği, yerine ise Hülkenberg'in getirildiği duyuruldu.

Formula 1 takımlarından Haas, kadrolarında yer alan Mick Schumacher'in gelecek sezon takımda yer almayacağını ve yerine Nico Hülkenberg'in yarışacağını açıkladı. 35 yaşındaki Hülkenberg, tekrar yarışacağı için mutlu olduğunu ifade ederken, takımdan gönderilen Alman pilot Schumacher ise, "Hayal kırıklığına uğradığımı gizlemeyeceğim, fakat yine de bana bu fırsatı verdikleri için Haas'a ve Ferrari'ye teşekkür ederim. Zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşasam da Formula 1'de bir yeri hak ettiğimden eminim. Gride geri dönmek için savaşacağım" diye konuştu.

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