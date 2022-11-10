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Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü Endonezya'da piste çıkacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya ayağında Toprak Razgatlıoğlu, Uluslararası Pertamina Mandalika Pisti'nde mücadele edecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 17:14
Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü Endonezya'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, Endonezya'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya ayağında Toprak Razgatlıoğlu, Uluslararası Pertamina Mandalika Pisti'nde mücadele edecek.

Milli motosikletçi, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla şampiyonanın Endonezya ayağında 11 Kasım Cuma günü serbest antrenmanlarda, 12 Kasım Cumartesi günü önce sıralama (Superpole) yarışında ardından da TSİ 08.30'da ise ilk yarışta ter dökecek.

Toprak, 13 Kasım Pazar günü ise TSİ 05.30'da sıralama yarışı ve TSİ 08.30'da da ikinci yarışta start alacak.

Can Öncü de Endozenya'da yarışacak

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Endonezya etabında Türkiye'yi temsil edecek.

Uluslararası Pertamina Mandalika Pisti'nde yapılacak yarışlarda Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, İspanya ve Portekiz'deki çıkışını devam ettirmeye çalışacak.

Can Öncü, 11 Kasım Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. Ay-yıldızlı motosikletçi, 12 Kasım Cumartesi günü önce sıralama turlarında, aynı gün TSİ 07.00'de ilk yarışta, 13 Kasım Pazar günü ise TSİ 07.00'de ikinci yarışta ter dökecek.

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