Dünyanın en çok takip edilen motor sporu Formula 1, yılın ikinci yarısına Belçika GP'si ile başladı. Son olarak Hollanda GP'de elde ettiği galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Red Bull'un başarılı pilotu Max Verstappen ile Mercedes ve Ferrari'nin heyecanlı çekişmesini takip etmek isteyen sporseverler arama motorlarında Formula 1 İtalya Grand Prix ne zaman, saat kaçta? | F1 İtalya GP sıralama turları sonuçları 10 Eylül 2022 konularını araştırıyor. İşte detaylar...

İTALYA GP NE ZAMAN?

Cuma gününden başlayarak pazar akşamüstüne kadar; antrenman turlarından yarışa büyük bir heyecan F1 tutkunlarını bekliyor.

İtalya GP bu hafta11 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek. TSİ 16.00'da başlayacak olan yarışlar sporseverleri ekran başına çekecek.

FORMULA 1 SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Pist üstü aksiyonu, 9 Eylül Cuma günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak ve aynı gün TSİ 18.00'de 2. antrenman seansı ile devam edecek.

10 Eylül Cuma günü TSİ 14.00'de 3. antrenman seansı olacak ve bu seanstan hemen sonra, TSİ 17.00'de gözler pole pozisyonu mücadelesi için sıralama turlarına çevrilecek.

11 Eylül Pazar günü ise TSİ 16.00'da Grand Prix gerçekleştirilecek.