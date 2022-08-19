Haberler Motor Sporları MotoGP'de sıradaki yarış Avusturya'da!

MotoGP'de sıradaki yarış Avusturya'da!

Son dakika spor haberleri... Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği MotoGP'de sezonun 13. etabı Avusturya'da organize edilecek. MotoGP'de şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 4, Enea Bastianini (Gresini) ve Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) üçer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 11:22
MotoGP'de sıradaki yarış Avusturya'da!

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Avusturya'da düzenlenecek sezonun 13. etabıyla devam edecek. Spielberg kentindeki 4.3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilecek etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 21 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 28 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 4, Enea Bastianini (Gresini) ve Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) üçer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 180 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 158

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 131

4. Enea Bastianini (İtalya): 118

5. Johann Zarco (Fransa): 114

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta sürpriz iki transfer hamlesi geliyor! Bailly transferi suya düşünce...
İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi Asena'yı tahtından etmişti... Oryantal Didem Kınalı'dan olay taciz itirafı: "Göğüslerime..."
Rakamda anlaşıldı! İmzayı yakında atacak
Trabzonspor'u servet bekliyor! Ek gelir kapıda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gp2 aracıyla trafiğe çıktılar! | İZLE
Formula E'de şampiyon belli oldu
Üniversite kazananlar, yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Kimler ek tercih yapabilir? | ÖSYM ek tercih kaç tane yapılır?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
TUS/2 2022 giriş belgeleri yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'u servet bekliyor! Ek gelir kapıda Trabzonspor'u servet bekliyor! Ek gelir kapıda 11:23
MotoGP'de sıradaki yarış Avusturya'da! MotoGP'de sıradaki yarış Avusturya'da! 11:21
F.Bahçe sürpriz transferin peşinde mi? Böyle duyurdular! F.Bahçe sürpriz transferin peşinde mi? Böyle duyurdular! 11:13
Norwich - Millwall maçı saat kaçta? Norwich - Millwall maçı saat kaçta? 10:51
G.Saray'ın yeni yıldız Milan'dan! İtalyanlar duyurdu G.Saray'ın yeni yıldız Milan'dan! İtalyanlar duyurdu 10:43
B. M'Gladbach - Hertha Berlin maçı saat kaçta? B. M'Gladbach - Hertha Berlin maçı saat kaçta? 10:43
Daha Eski
Rakamda anlaşıldı! İmzayı yakında atacak Rakamda anlaşıldı! İmzayı yakında atacak 10:34
Sevilla - Valladolid maçı saat kaçta? Sevilla - Valladolid maçı saat kaçta? 10:30
F.Bahçe'den golcü transferinde sürpriz! İngiltere'den... F.Bahçe'den golcü transferinde sürpriz! İngiltere'den... 10:01
Espanyol - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Espanyol - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 09:53
F.Bahçe avantajı kaptı! F.Bahçe avantajı kaptı! 00:47
Jesus'tan flaş King sözleri! Jesus'tan flaş King sözleri! 00:47