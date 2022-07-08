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Guanyu Zhou'dan kazana açıklaması! "Nasıl kurtulacağımı bilmiyordum"

Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou, geçtiğimiz hafta Britanya Grand Prix'sinde yaptığı kaza sonrasında aracın içinden nasıl çıkacağı konusunda hiçbir fikrinin olmadığını söyledi. Zhou, Halo'nun haricinde Formula 1'de sürücülerin güvenliği için daha fazla önlem alınması gerektiğini belirtti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 11:14
Guanyu Zhou'dan kazana açıklaması! "Nasıl kurtulacağımı bilmiyordum"

Formula 1'de sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si öncesinde Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou açıklamalarda bulundu.

Zhou, geçtiğimiz hafta Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda yaptığı kazayla ilgili, "Araç dışarı çıkıp takla attığında yaptığım ilk şey elimi direksiyondan kurtarmak oldu çünkü bu durumlarda elinizi kırmanız çok kolay oluyor. Araç durmadığı için büyük bir darbeyle karşı karşıya olduğumu fark ettim. Kendimi güvenli bir konuma getirip aracın durmasını bekledim. Durduğumda nerede olduğumu anlaşmıştım çünkü baş aşağıydım. Sonrasında bir sızıntı vardı ve bunun nereden geldiğini anlamadım. Bu yüzden motoru durdurmaya çalıştım. Araç alev alırsa zor olacağını biliyordum. Acıyı hissedebiliyordum." açıklamasında bulundu.

Halo'nun sürücülerin için çok önemli olduğunu söyleyen Zhou, Formula 1'in daha fazla önlem alması gerektiğini belirtti, "Bariyerlerin yanında olduğumu biliyordum ama nasıl kurtulacağım konusunda fikrim yoktu. Halo hayatımı kurtardı. Geriye dönüp baktığımda o durumdan nasıl çıkacağımı gerçekten bilmiyordum. Üst üste yarış yapacağımız için mutluyum çünkü yaz arasına girmiş olsaydık benim için toparlaması gerçekten zor olurdu. Halo hayatımı kurtardı ama hâlâ geliştirilmesi gereken alanlar var. Bariyerler ve tribün arasına bir sürücünün tekrar sıkışmaması gerekiyor."

Avusturya Grand Prix'sinde 1. antrenman seansı ve sprint yarış için sıralama turları bugün gerçekleştirilecek. Yarın yapılacak 3. antrenman ve sprint yarışının ardından sezonun 11. yarışı, 10 Temmuz Pazar günü TSİ 17.30'da yapılacak.

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