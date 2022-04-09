Sebastian Vettel antrenman pistine scooter ile girdi! İnceleme başlatıldı

Formula 1'de sezonun ilk iki yarışını Covid-19 nedeniyle kaçıran Sebastian Vettel, bu hafta sonu Avustralya GP ile dönüş yaptı. Ancak Alman pilot ilk yarışında talihsiz bir olay yaşadı.

Vettel, Avustralya'daki 1. antrenman seansının bitmesine 15 dk kala, güç kaybı nedeniyle yolda kaldı. Aracı durduktan kısa süre sonra yangın söndürücüyle müdahale etti. Pistin o bölümünde bekleyen Vettel, seans bitip tüm araçlar pite döndükten sonra ilginç bir şekilde bir motosiklete binerek pist üstünden taraftarları selamlayarak pit alanına dönüş yaptı.

İNCELEME ALTINA ALINDI

Ancak Vettel'in bu davranışı kendisine pahalıya mal olabilir. Çünkü Vettel, izinsiz bir şekilde piste çıktığı için yarış yönetimi tarafından inceleme altına alındı.

Sebastian Vettel, birinci antrenman seansının ardından pist üzerinden scooter ile pite geri dönmesine bir görevli tarafından izin verildiğini söyledi.

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel, yaşanan olayda kendini şöyle savundu:

"BEN SÜREBİLİR MİYİM? DEDİM"

"Bir problem vardı, dumanlar çıktı ve güç kaybettim. Sonra aracı pistte durdurmak zorunda kaldık. Hasarı azaltmak ve olabildiğince hızlı bir şekilde pistten çekmek için elimden geleni yaptım. Aracın, tekrar alev almayacağı konusunda güvende olduğundan emin olduktan sonra görevlilere 'Geri dönebilir miyim?' diye sordum. Onlar da 'Evet seans biter bitmez geleceğiz.' dediler. Daha sonra görevli scooter ile geldi ve 'Arkaya geçebilirsin.' dedi. Ben de 'Ben sürebilir miyim?' dedim çünkü kendim sürmeyi tercih ederim. Daha sonra scooter'ı bana verdi ve 'Tamam.' dedim o da 'Hadi git.' dedi. Ben de gittim. Öncelikle, aracı geri almayı ve bir problem olmamasını isterdim. Scooter sürmek için burada değilim." dedi.

KURALLAR NE DİYOR?

Kurallara göre, hiç kimse seans bittikten sonraki beş dakika içerisinde piste giremez. Ancak istisnalardan biri "öncesinde bir görevliden izin alarak sürüş yapan veya yaya olarak giden sürücüleri" kapsıyor.

Görevlerini yerine getiren pist yetkilileri veya diğer yetkili personel.

Araçla veya yaya olarak, yetkililerden izin almış sürücüler.

Formasyon turunda tüm araçların gridden ayrılmasının ardından ekipmanları garaja götüren ya da pistte kalan aracı iten personel

Bir yarış ya da Sprint yarışı başladıktan sonra bir aracı gridden çıkarmak için pist yetkililerine yardımcı olan takım personeli