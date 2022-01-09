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2022 Dakar Rallisi'nin 7. etabında zafer Sebastian Loeb'ün

2022 Dakar Rallisi'nin 7. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 18:09 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 18:13
2022 Dakar Rallisi'nin 7. etabında zafer Sebastian Loeb'ün

Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi'nin 7. etabı, başkent Riyad'daki 402 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 9 dakika 32 saniyelik derecesiyle Prodrive/Bahrain takımından Sebastien Loeb elde etti.

Loeb, ikinci etap zaferini elde ederek genel sıralamada Toyota'dan Nasser Al-Attiyah'a olan farkı azalttı.



Motosiklette Cornej kazandı

Motosiklet kategorisi yedinci etabını 3 saat 28 dakika 46 saniyede Şilili Jose Ignacio Cornejo kazanırken, Yamaha sürücüsü Adrien van Beveren ise genel klasman liderliğine yükseldi.

Van Beveren, genel klasmanda ilk sıraya yükselmeyi başardı. Fransız sürücü, yedinci etaba başlamadan önce kaza yapan ve ralliden çekilen Daniel Sanders'ın yokluğuyla genel klasmanda liderliğe yükseldi.



Bu sonuçların ardından Van Beveren genel klasmanda 23 saat 45 dakika 2 saniye ile ilk sırada yer aldı.

12 etap sürecek organizasyon, 14 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.

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