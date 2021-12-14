Formula 1 2021 sezonu şampiyonu Max Verstappen! Abu Dabi GP’de spekülasyonların odağında son 5 tur

1974 yılında Emerson Fittipaldi ile Clay Regazzoni, 15 yarışlık Formula 1 sezonunun son yarışına aynı puanlarla girmişlerdi. Bu rekabette gülen taraf ise Fittipaldi olmuştu. Muhtemelen o zamandan bu zamana, değişen teknoloji dinamiklerini hesaba katarsak kime sorarsanız sorun, bir F1 sezonunun son yarışına, 2 şampiyonluk adayının aynı puanla gireceği ihtimaline 'olabilir ama çok zor' derdi. Ta ki 12 Aralık 2021 gününe kadar. Tüm sezon boyunca yenişemeyen Max Verstappen ile Lewis Hamilton şampiyonluğu son yarışa bıraktı. Ve bizler öyle bir son 5 tur izledik ki, gerçekten 'tarihe' tanıklık ettik.

Abu Dabi Grand Prix'sinde cumartesi günü pole pozisyonunu Red Bull'un genç pilotu Max Verstappen almıştı. Pazar günü ise pole avantajıyla yarışa başlayan Verstappen'in pole rüyası, Hamilton'ın muhteşem startı nedeniyle sadece ilk viraja kadar sürdü. İkili arasındaki gerilim, her alana sirayet ettiği için daha ilk virajdan kendisini hissettirdi. Hamilton ilk virajda liderliği aldı almasına ama kolay değil karşısında 'Mad Max' vardı.

Uzun düzlükte Verstappen, Hamilton'a atak yaptı ve içeriden Hamilton'ın önünde virajı döndü. Britanyalı pilotu bu hamleye karşı virajı keserek yeniden Verstappen'in önüne geçti ve zaten yarış sonuna kadar da önde götürdü yarışı. FIA'den bu olayı incelememe kararı geldi. 14. turda Verstappen, 15. turda ise Hamilton'dan pit-stop geldi. Her ikisi de sert lastiklere geçiş yaptı. Bu sürede zarfında Hamilton ile Verstappen arasında 9 saniyelik bir fark ortaya çıktı. Ta ki o şifreli mesaja kadar…

'B PLANINA GEÇİYORUZ CHECO'

Her zaman Sergio Perez'in underrated bir pilot olduğunu daha genç yaşlarda farklı opsiyonlar yakalasa belki de kariyerinin daha farklı seyredeceğini düşünmüşümdür. Sezon başında Red Bull'a pek uyum sağlamayan Sergio Perez, takıma uyum sağlamaya başlayınca ne kadar doğru bir seçim ve ne kadar iyi bir wing man olduğunu gösterdi. Özellikle Abu Dabi'de. Max Verstappen'in şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri Sergio Perez.

16. turdu, takım telsizinden Sergio Perez'e şifreli bir mesaj uçtu 'B planına geçtik.' Red Bull'dan böyle bir mesaj gelince kafalarda şimşekler çaktı. Tabi ki büyük bir sır değildi bu mesajın anlamı, operasyon Hamilton.

'CHECO SEN BİR HAYVANSIN'

Telsizden gelen bu mesaj esnasında Checo yarışın lideriydi ve ondan istenen şey Hamilton'ı tutabildiği kadar arkasında tutması, bu esnada pit-stop sonrasında Carlos Sainz'ın arkasında vakit kaybeden Max Verstappen'ın arayı kapatmasını sağlamasıydı. Red Bull Savunma Bakanı Sergio Perez görevini harfi harfine yerine getirdi.

Bizler Perez'den bir resital izledik, hiç abartı da değil. Sergio Perez, Hamilton'ı oldukça başarılı bir şekilde arkasında tuttu. Hamilton ile Verstappen arasında 9 saniyeye çıkan fark, Checo sayesinde 1,5 saniyeye kadar indi. Bu sırada Verstappen ile Red Bull takım patronu Christian Horner takım telsizinden methiyeler düzdü Checo'ya.

-Max: Checo bir efsane.

-Horner: Tam bir hayvan!

GIO FAKTÖRÜ

Bu sezon itibariyle F1'e veda eden Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi'nin aracında, 36. turda arıza yaşandı bu sırada Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 6 saniyenin üzerine çıkmıştı. Giovinazzi'nin arızası nedeniyle sanal güvenlik aracı devreye girdi. Sanal güvenlik aracı periyodunda Red Bull, Verstappen'i pite çağırırken, Mercedes'in Lewis'e verdiği mesaj netti 'Lewis, pistte kal' Zaten Hamilton ilerleyen turlarda, defalarca 'beni neden pite almadınız?' diye soracaktı.

KADERİ ÇİZEN KAYBEDENLERDİR

Yarışın kaderini belirleyen hatta belki de tarihe yön veren olay Haas pilotu Mick Schumacher ile Williams pilotu Nicholas Latifi arasında yaşanan kazaydı. Yaşadıkları maddi zorluklar nedeniyle gridin sonlarına demirleyen iki takımın pilotları Schumacher ile Latifi'nin yaşadıkları temas, Latifi'nin aracının kontrolünü kaybedip spin atarak bariyerlere çarpmasına neden oldu. Yarışın bitmesine 5 tur kala güvenlik aracı piste çıktı.

FIA'İN ÇOK TARTIŞILAN KARARSIZLIĞI

Güvenlik aracı periyodunda Red Bull, Verstappen'i pite çağırıp yumuşak lastikleri taktı. Mercedes ise yarışın güvenlik aracı arkasında bitme ihtimaline karşı Hamilton'ı pist üzerinde tutmakta ısrarcıydı. Tabi bu sırada tüm dünya, 7 kez F1 şampiyonu olan ve 8. kez şampiyonluğu isteyen Lewis Hamilton'ın birbirinden bipli radyo mesajlarını dinliyordu. Tabi ki haklı olarak…

Pitten çıkan Verstappen ile yarışın lideri Hamilton arasında çok fazla araç vardı. Verstappen yeni lastik takmış olsa bile değil Hamilton'ı geçmek, önündeki araçları bile geçemezdi. Bu sırada FIA yine, yeni, yeniden çok tartışmalı bir hamleye imzasını attı. FIA'den önce 'tur yiyen araçların yerini almasına izin verilmeyecek' çıktı sonra da 'Hamilton ile Verstappen arasındaki sürücülerin güvenlik aracını geçmesine' izin verdi.

ADİL OLAN NEYDİ?

Bu karar kaosu hakkında konuşmakta fayda var. Mercedes'in ilettiği tüm itirazlar (son 5 tur konusunda) haklı olabilir. Eğer şampiyonluğa giden bir pilotunuz varsa son 5 turun kaderi değiştireceği çok belliyken de itiraz etmeleri çok normal. Neden Latifi pistte olay çıkardığı sırada kırmızı bayrak çıkmadı ve son 5 tur daha adil koşulmadı sorusu soruluyor günlerdir. Hamilton ile pitten çıkan Verstappen arasındaki fark kapanmayabilirdi çünkü.

Red Bull'un itirazları sonrasında karar değişti ve bu kez de "sadece Max ile Lewis arasındaki 5 sürücü turunu geri alabilir." kararı çıktı. Bu karar çıktığı sırada da 'safety car ending' uyarısını gördük. Bu da FIA'nın son zamanlarda verdiği olaylı kararlardan biri. F1 kurallarına göre 'turunu geri alabilirsin' mesajı belli pilotlara değil, tüm pilotlara gönderilir, tur yemiş pilotlar turunu aldıktan sonra da güvenlik aracı pistten çıkar.

Yarışa geri dönelim… Hamilton'ın liderliğinde, son tur başladı. Taze lastikli Verstappen, ilk sektörün sonundaki U virajda ona şampiyonluğu getiren o geçişi yaptı. Her ne kadar Hamilton, Verstappen'ı damalı bayrağa kadar zorlasa da, Max Verstappen Formula 1 2021 sezonu şampiyonu oldu.

PODYUMDA BİR İSPANYOL

Abu Dabi'de podyumu görenlerden biri de, Sergio Perez'in araç arızası nedeniyle 3. Sıraya yükselen Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sain'dı. Sezon başında McLaren'dan Ferrari'ye gelen Carlos Sainz, pilotlar şampiyonasında hem eski takım arkadaşı Lando Norris'i hem de mevcut takım arkadaşı Charles Leclerc'i geçerek sezonu 5. Sırada tamamladı. Bu sonuçla Leclerc ilk kez bir sezonu takım arkadaşının ardından tamamladı.

VEDALAR VEDALAR

-2021 sezonu pek çok vedaya da sahne oldu. Bunlardan en önemlisi Fin pilot Kimi Raikkonen'in F1'den emekliliğiydi. Aracındaki arıza nedeniyle, yarışı tamamlayamadan kariyerine noktayı koyan Raikkonen, taraftarların oylarıyla da günü sürücüsü seçildi.

-Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas da takımına veda etti. 2022'de Alfa Romeo koltuğuna oturucak olan Bottas'ın Mercedes'teki koltuğunu ise Williams pilotu George Russell dolduracak.

-Russell ise F1'e giriş yaptığı takım olan Williams'daki 3 yıllık macerasına son verdi. Geleceğin şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen George Russell, 2020 sezonunda Hamilton'ın Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Sakhir GP'de Mercedes koltuğuna oturmuştu.

-Alfa Romeo'daki bir diğer ayrılık ise Antonio Giovinazzi. Alfa Romeo'nun Çinli pilot Zhou Guanyu tercihinin ardından koltuksuz kalan Gio'nun Formula E'de mücadele edeceği biliniyor.

-Son yarış tartışmalara açık olmasına rağmen Verstappen şampiyonluğu aslında son yarışta almadı veya son yarışta hak etmedi. Tüm sezon boyunca ona takılan 'Mad Max' lakabına uygun olarak, gözünü karartarak şampiyonluğu istedi. O yüzden Verstappen'in şampiyonluğunun şaibeli olduğu pek söylenemez. Asıl olan tek gerçek, artık yeni bir Formula 1 Dünya Şampiyonu'muz olduğu.

2022 pek çok revizyonla beraber gelecek ve takımlar daha düşük bütçelerle daha efektif olmak için mücadele verecekler. Genç pilotlara daha iyi araçlar verilecek ve rekabet kızışacak. En azından bir sporseverlerin beklentisi bu yönde. Max Verstappen '1' numarayla 2. şampiyonluğu için yarışacak. Hamilton'ın ise 8. şampiyonluğu bırakmaya asla niyeti yok. Hamilton'ın yeni takım arkadaşı George Russell, Ferrari pilotu Charles Leclerc ve McLaren pilot Lando Norris de zirveye oynayacak. Ancak bunun için bu genç isimlere, özellikle de Charles Leclerc'e çok iyi bir araç sunulması şart.

2022 Mart'ın başlayacak yeni Formula 1 sezonu bize bol bol rekabet sunacak...