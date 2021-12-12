Formula 1 Abu Dabi | CANLI

YARIŞTAN ÖNEMLİ ANLAR...

Max Verstappen geç frenle Lewis Hamilton'un önüne geçti. Ancak Hamilton pist dışından önde kaldı!





CANLI FORMULA 1

* Formula 1'de sezonun son yarışı TSİ 16:00'da formasyon turuyla başladı.

* Lewis Hamilton startta Max Verstappen'i geride bırakarak yarışın liderliğini aldı. Yarış inanılmaz heyecanlı start aldı.

LAP 1: Liderliği geri almak için 7. virajda atak yapan Verstappen, virajı içten almak istediği sırada Hamilton ile temas yaşadı.

LAP 3: Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın dışarı taşmasına isyan etti. FIA herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtti. FIA, Verstappen'in Hamilton'ı pistin dışına zorladığı için Hamilton'ın Verstappen'e yer vermesine gerek olmadığını açıkladı.



LAP 6: Geride kalan 5. tur sonunda Hamilton liderliğini sürdürüyor. 1,8 saniye ile Hamilton önde gidiyor.

LAP 12: Hamilton 4 saniye farkla Verstappen'in önünde devam ediyor.

LAP 14: Max Verstappen arka lastiklerinin kötü olduğunu söylemesinin ardından pite girdi.

LAP 16: Yapılan pitlerin ardından Lewis Hamilton, Max Verstappen'in 6 saniye önünde piste döndü. Yarışın geçici liderliği Sergio Perez'de...

LAP 18: Max Verstappen, Carlos Sainz'ın arkasında kritik saniyeler kaybediyor. Lewis Hamilton ise 1.27.780 ile yarışın en hızlı turunu atıp farkı 7 saniyenin üzerine çıkardı.



LAP 21: Red Bull takım radyosundan Perez'e, "Hamilton'ı mümkün olduğunca arkanda tut!" emri gitti ve Perez, Hamilton'a 2 düzlük boyunca savunma yapmayı başardı. Perez'in savunması sonrası Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 8 saniyeden 2.5 saniyeye indi.

LAP 22: Sergio Perez, Lewis Hamilton'a 6 saniyeden fazla zaman kaybettirdi.



LAP 23: Lewis Hamilton, Max Verstappen arasındaki fark 2.5 saniye civarında. Hamilton, her tur farkı artırıyor.

LAP 24: Lewis Hamilton, 1 turda farkı 0.3 saniye civarında artırdı. Verstappen ile aradaki fark 2.8 saniyeye çıktı.

LAP 29: Mercedes, Sergio Perez'i ve Red Bull'u hakem Michael Masi'ye şikayet etti. Michael Masi, 'Tehlikeli değil sert sürüş' cevabını verdi.

LAP 30: Lewis Hamilton, Max Verstappen ile farkı 3.7 saniyeye çıkardı.



LAP 30: Kimi Raikkonen, yarış dışı kaldı ve efsane sürücünün Formula 1 kariyeri sona erdi.





32. TUR: Lewis Hamilton, Max Verstappen ile aradaki farkı neredeyse 5 saniyeye çıkardı.

36. TUR: Sanal Güvenlik aracı çıktı! Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasındaki fark 6.7 saniye.

37. TUR: Mercedes Takım Patronu Toto Wolff'ten hakem Michael Masi'ye: "Michael, lütfen güvenlik aracı çıkarma!"



37. TUR: Red Bull, Max Verstappen'i pite aldı ve sert hamurla piste geri döndü! Lewis Hamilton ise yola devam ediyor.

38. TUR: Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasındaki fark 18.4 saniyeye indi! Red Bull için son bir şans doğdu.

40. TUR: Lewis Hamilton'ın yarış mühendisi Bono: "Tur başına 0.8 saniye alması lazım."

40. TUR: Max Verstappen, 18 tur kala farkı 15.6 saniyeye indirdi.



Radyo | Lewis Hamilton: "Yarış boyunca bu tempoyu koruyamam!"

42. TUR: Max Verstappen, sadece ilk sektörde 0.2 saniye fark indirdi. Hamilton ile aradaki mesafe 14.7 saniye...

44. TUR: Lewis Hamilton'ın sert hamurları 29. turda, Max Verstappen'in 6. turda. Bitime 14 tur kaldı. Fark 13.9 saniyeye indi.

