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Son dakika spor haberi: Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu!

Son dakika spor haberleri... Formula 1'de dünya şampiyonası heyecanı sürüyor... ABD'de yapılan sezonun 17. yarışında pole pozisyonu Red Bull-Honda'nın pilotu Max Verstappen'in oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 08:16
Son dakika spor haberi: Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. ayağı ABD Grand Prix'sine, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5.5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 32.910 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı sürücünün 0.209 saniye arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes) ikinciliği, pisti liderden 0.224 saniye yavaş turlayan Sergio Perez (Red Bull-Honda) ise üçüncülüğü elde etti.

56 turluk yarış bugün TSİ 22.00'de başlayacak.

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