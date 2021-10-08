Formula 1 heyecanı Türkiye'de! Lastikler yansın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sinde heyecan başlıyor. Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, bugün saat 11.30'da yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak. Organizasyonda yarın saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Üst üste 5, toplamda 8. şampiyonluğunu kovalayan Mercedes pilotu Hamilton ile ilk zaferini isteyen Red Bull pilotu Verstappen, İstanbul'da 2 puan farkla yarışa başlayacak. Hamilton geçen yıl İstanbul'da mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

HAMILTON VE VERSTAPPEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ormula 1'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, geçen yılki yarışın çok "çılgınca" geçtiğini ve yeniden Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye Grand Prix'sinde mücadele edecek pilotlar, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, Rusya Grand Prix'sindeki 100. galibiyetinin ardından çok güzel tepkiler aldığını belirterek, "İngiltere'de ülke genelinde ve Londra'da insanlar 100. galibiyete çok sevindiler. Nereye gitsem çevremdekiler çok pozitifti, galibiyeti kutluyordu, bunu beklemiyordum." dedi.

Deneyimli pilot, galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği geçen yılki Türkiye Grand Prix'siyle ilgili soruya, "Çok çılgıncaydı. Yeniden Türkiye'ye geldiğim için mutluyum. Zor bir yarıştı ama sonrasında podyumun zirvesine çıktık. Yarışta hiç yanlış yapmadık. Duygusal anlar yaşadım." yanıtını verdi.

36 yaşındaki Hamilton, Mercedes'in hafta sonunda yeni bir güç ünitesine geçip geçmeyeceğiyle ilgili soruya yorum yapmaktan kaçındı.

Max Verstappen ile arasındaki şampiyonluk yarışının nasıl bir stres oluşturduğu yönündeki soru üzerine Hamilton, "Stres yok diyemem orada duruyor fakat biz en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sonrasında olacak olan olur. Bunun için endişelenmiyorum. İnişlerim ve çıkışlarım oldu. İnanılmaz anlar yaşadım. Ne olacağıyla endişelenmiyorum. Yaptığım işten keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

VERSTAPPEN: HAFTA SONU ÇOK EĞLENECEĞİZ

Red Bull'un şampiyonluk mücadelesi veren Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu düzenlenecek Türkiye Grand Prix'siyle ilgili, "Küçükken Formula 1 oyunlarında favori pistim Türkiye'ydi. Buraya yeniden gelmek çok heyecan verici. Çok eğleneceğiz. Pist çok ilginç ve mükemmel. Umarım iyi şartlarda yarışırız." dedi.

Verstappen, son sıradan başlamasına rağmen ikinci bitirdiği Rusya Grand Prix'sinde Mercedes'in çok güçlü olduğunu belirterek, şampiyonluk yarışında puanların çok yakın olduğunu ve iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

Şampiyonluk yarışındaki stres yüküyle nasıl mücadele ettiği sorusu üzerine Hollandalı pilot, "Bütün takım olarak kazanmak istiyoruz. Stres altında değiliz, hafta sonunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sezonu ikinci bitirsek bile çok iyi bir sonuç olacak. Yaptığım işten keyif alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Verstappen, minik bir katılımcının "Eğer pilot olmasaydın kimi desteklerdin." sorusuna ise "Alonso'yu desteklerdim. Onun tarzını seviyorum." yanıtını verdi.

Geçen yıl sağanak altında düzenlenen sıralama turlarında en hızlı tur zamanını elde ederek kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Aston Martin pilotu Lance Stroll, bu yılki yarışta da iyi bir performans beklediğini kaydederek, "Geçen yıl benim için muhteşemdi. İstanbul Park, harika bir pist. Umarım bu yıl daha iyi oluruz. Virajlar çok zorlu. Neler olacağını merakla bekliyorum." diye konuştu.

Alpine takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso da Türkiye'deki sporseverlerden övgüyle bahsederek, "İstanbul'a döndüğüm için mutluyum. Zorlu bir pistte yarışacağız. Geçen yıl pist sağanak nedeniyle çok iyi değildi. Bu yıl daha iyi olacağını düşünüyorum. İstanbul'u seviyorum, buradaki taraftarlar çok tutkulu." şeklinde görüş belirtti.

PİLOTLAR PİSTİ GEZDİ

Öte yandan sürücüler, her yarış haftasında olduğu gibi gün içinde pistte yürüyüş yaptı.

Her yarış öncesinde kıyafetleriyle dikkati çeken Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, İstanbul'da da geleneği bozmadı. Mavi bir kiltle padok alanına gelen Hamilton, foto muhabirlerinin ilgi odağı oldu.