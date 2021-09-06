Tartışmasız lider

Fransa'da 8. ayağı gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'na Toprak Razgatlıoğlu damga vurdu. Milli sporcu, 4.4 kilometre uzunluğundaki Magny Cours Pisti'nde dün ikinci yarışa çıkan Toprak, zirveyi yine bırakmadı. Ancak yarışın ardından son turda pist limitlerini aştığı gerekçesiyle birinciliği elinden alındı. Yarışı ikinci tamamlayan Kawasaki pilotu Jonathan Rea birincilik, Ducati pilotu Scott Redding ise ikincilik kürsüsüne çıktı. Fransa'daki 8. ayakta birinliği elinden alınmasına rağmen pilotlar klasmanında 373 puanla liderlik koltuğunda oturan Toprak'ı 3 puan gerisinde Rea takip ediyor. Her yarışa ayrı odaklandığını belirten Toprak, "Bir hata pahalıya mal oldu. Ancak bundan sonra daha dikkatli olacağım. Motosikleti her yarışta daha da geliştirdik, çok mutluyum. Her yarışa ayrı odaklanıyorum, her yarışı kazanmak istiyorum. Çok mutluyum. Katalonya'da çok daha güzel olacak" diye konuştu.