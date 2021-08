Son dakika spor haberi: Formula 1 Japonya GP'si iptal edildi

Formula 1'in Japonya Grand Prix'si, Japonya'da artan corona virüsü vakaları nedeniyle iptal edildi. Tüm dünyanın ilgiyle izlediği organizasyon, 10 Ekim 2021'de Japonya'nın Suzuka kentinde gerçekleştirilecekti.

Bu arada sezonun Kanada Grand Prix'si iptal edilmiş yerine Türkiye GP'si takvime eklenmişti. İstanbul'daki yarış iptal edilen Japonya GP'sinden 1 hafta önce 3 Ekim'de yapılacak.

BREAKING: The 2021 Japanese Grand Prix has been cancelled



速報:2021日本グランプリ中止#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/LtdJtiYY2E