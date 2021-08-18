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Son dakika spor haberi: Formula 1 Japonya GP'si iptal edildi

Son dakika spor haberleri... Formula 1'e corona virüsü engeli... F1'in 10 Ekim 2021'de gerçekleştirilmesi planlanan Japonya Grand Prix'si, ülkede artan corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle iptal edildi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:17 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:22
Son dakika spor haberi: Formula 1 Japonya GP'si iptal edildi

Formula 1'in Japonya Grand Prix'si, Japonya'da artan corona virüsü vakaları nedeniyle iptal edildi. Tüm dünyanın ilgiyle izlediği organizasyon, 10 Ekim 2021'de Japonya'nın Suzuka kentinde gerçekleştirilecekti.

Bu arada sezonun Kanada Grand Prix'si iptal edilmiş yerine Türkiye GP'si takvime eklenmişti. İstanbul'daki yarış iptal edilen Japonya GP'sinden 1 hafta önce 3 Ekim'de yapılacak.

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