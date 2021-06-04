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Formula 1'de sıradaki durak

'nda heyecan, 'da yapılacak sezonun 6. yarışıyla sürecek. Sezonun 6. ayağı, başkent 'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 11:22
Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

51 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 6 Haziran Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Grand Prix'si öncesi takımından 'ın 3, -Honda'dan 'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. (Büyük Britanya): 56

4. (): 47

5. (Meksika): 44

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 149

2. Mercedes: 148

3. : 80

4. : 78

5. : 19

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