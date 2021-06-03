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pilotu 'dan Japon tenisçi Osaka'ya destek

takımı 'in pilotu , depresyonda olduğu gerekçesiyle 'tan çekilen Japon tenisçi 'ya destek verdi. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 20:03
Formula 1 pilotu Hamilton'dan Japon tenisçi Osaka'ya destek

Büyük Britanyalı sürücü, hafta sonu koşulacak 'si öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Osaka'ya basın toplantısına katılmadığı için ceza verilmesini doğru bulmadığını belirtti.

Japon tenisçiye gösterilen tepkinin saçma olduğunu kaydeden , "Birisi kişisel ruh sağlığı hakkında konuşuyor ve bunun için para cezası alıyor. Bu hiç hoş değildi ve kesinlikle daha iyi idare edebilirlerdi." ifadelerini kullandı.

Osaka'nın kendisini iyi hissetmediği için medya önüne çıkmadığını hatırlatan , "Gençken ben de benzer durumları yaşadım ve bana herhangi bir destek verilmedi. Gençler bu durumlarla karşılaşabiliyor. Bizim daha fazla destek olmamız lazım, kimse kendini baskı altında hissetmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

'ta basın toplantısına katılmadığı için turnuvadan ihracı gündeme gelen Osaka, 2018'den beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini belirterek organizasyondan çekilmişti.

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