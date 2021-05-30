Haberler Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de muhteşem podyum

'ndan 'de muhteşem podyum

Türk motosikletçi , 2021 'nın ikinci yarışında podyuma çıktı. Razgatlıoğlu, bu başarısıyla ikinci kez üst üste podyum başarısı gösterdi. Toprak, bu performansıyla pilotlar sıralamasında da ikinci basamağa yükseldi. 'nda sezonun üçüncü durağında sürücüler 11-13 Haziran tarihlerinde Emilia Romagna'da mücadele edecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 17:41
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de muhteşem podyum

Genç motosiklet sporcusu , 2021 sezonunun ikinci noktasında muhteşem bir yarışa imza atarak, podyuma çıktı. sporcusu Toprak, 'deki 'nde gerçekleştirilen ikinci yarışa ikinci cepten başladı. Erken çıkış yaptığı için iki uzun tur cezası alan Toprak, cezasını tamamladıktan sonra 6'ncı basamağa kadar gerilese de bu andan itibaren performansını arttırdı. Yarışı uzun süre 4'üncü sırada götüren Toprak Razgatlıoğlu, rakibi 'in hata yapması sonucunda üçüncü sıraya yükseldi. Yarışın kalan kısmında yerini koruyan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından da üçüncü sırada geçti. Toprak bu sonuçla pilotlar sıralamasında 75 puanla ikinciliğe yükseldi. Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5'inci ve 6'ncı yarışları 11-13 Haziran tarihlerinde Emilia Romagna'da koşulacak.

SON DAKİKA