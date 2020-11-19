Formula 1 müjdesi! FIA İstanbul Park için 3 yıllık lisans verdi

Formula 1'de sezonun 14. etabı olan Türkiye Grand Prix'si, geçtiğimiz günlerde 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılmış, organizasyon yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenmişti.

Yarışseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Formula 1'de, İstanbul'a yeni bir müjde geldi. Intercity Istanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, piste FIA tarafından 3 yıllık lisans verildiğini ve Türkiye GP'sinin 2021 takviminde yer alması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.