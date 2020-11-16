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Stroll dokuz, altıncı bitirdi

Yarışa pole pozisyonunda başlayan 'ten , bitimde 9. sırada kaldı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 20:57 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Stroll dokuz, Max altıncı bitirdi

Yarışa pole pozisyonunda başlayan 'ten , bitimde 9. sırada kaldı. Antrenman ve sıralama turlarının yıldızı Verstappen'in ise aksilikler yakasını bırakmadı. 4. virajda önce Kimi Raikkonen sonra Verstappen spin attı. Holladalı Verstappen yarışı 6. sırada bitirebildi.

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