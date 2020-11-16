Stroll dokuz, Max altıncı bitirdi

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Racing Point'ten Lance Stroll, bitimde 9. sırada kaldı. Antrenman ve sıralama turlarının yıldızı Max Verstappen'in ise aksilikler yakasını bırakmadı. 4. virajda önce Kimi Raikkonen sonra Verstappen spin attı. Holladalı Verstappen yarışı 6. sırada bitirebildi.