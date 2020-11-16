Yarışa pole pozisyonunda başlayan Racing Point'ten Lance Stroll, bitimde 9. sırada kaldı. Antrenman ve sıralama turlarının yıldızı Max Verstappen'in ise aksilikler yakasını bırakmadı. 4. virajda önce Kimi Raikkonen sonra Verstappen spin attı. Holladalı Verstappen yarışı 6. sırada bitirebildi.
Stroll dokuz, Max altıncı bitirdi
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Racing Point'ten Lance Stroll, bitimde 9. sırada kaldı.
Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 20:57 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50