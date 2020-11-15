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Milli motosikletçi 'da 6. oldu

Milli motosikletçi , Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 'daki 14. ayağında 6. oldu. Deniz Öncü, bu sonuçla pilotlar klasmanında puanını 44'e yükseltti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 16:35
Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da 6. oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın Valensiya şehrindeki 4 kilometre uzunluğa sahip Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlenen Moto3 (Gran Premio de Europa) yarışını milli sporcu , 6. sırada bitirdi.

Valensiya'da 30 sporcunun start aldığı yarışa 11. çizgiden başlayan 17 yaşındaki milli motosikletçi, rakipleriyle başa baş bir mücadele sergiledi. KTM Tech 3 takımının genç sürücüsü, 23 tur sonunda damalı bayrağı 6. sırada gördü.

Deniz Öncü, bu sonuçla pilotlar klasmanında puanını 44'e yükseltti.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın son ayak yarışı, 22 Kasım Pazar günü Portekiz'de yapılacak.

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